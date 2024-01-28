«Это был шок!» Бывшая любовница Кашпировского рассказала о его страшном предложении

Фуштей, по её словам, даже не рассчитывала построить крепкую семью с Кашпировским. Но когда она сообщила ему о беременности, то увидела в его глазах вместо радости от перспективы стать папой тоску.

А потом целитель и вовсе огорошил беременную от него женщину страшным предложением. Он сказал, что может сделать так, что у неё случится выкидыш. После этого Фуштей сразу же уволилась.

«Это был шок! После этих слов я о нем ничего слышать не хотела», — призналась бывшая помощница Кашпировского в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Ранее популярная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, действительно ли она разведётся с хоккеистом Игорем Макаровым, у которого обнаружились проблемы с алкоголем.