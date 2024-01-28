Опубликовано 28 января 2024, 14:00
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«Это был шок!» Бывшая любовница Кашпировского рассказала о его страшном предложении
Бывшая подруга Анатолия Кашпировского Светлана Фуштей призналась, что в своё время родила телевизионному целителю наследника. Ребёнок был плодом любви, вспыхнувшей между именитым начальником и его помощницей. Только желанием стать отцом Кашпировский, похоже, не горел. По словам женщины, она разорвала все связи с целителем, когда он сделал ей шокирующее предложение.
Фуштей, по её словам, даже не рассчитывала построить крепкую семью с Кашпировским. Но когда она сообщила ему о беременности, то увидела в его глазах вместо радости от перспективы стать папой тоску.
А потом целитель и вовсе огорошил беременную от него женщину страшным предложением. Он сказал, что может сделать так, что у неё случится выкидыш. После этого Фуштей сразу же уволилась.
«Это был шок! После этих слов я о нем ничего слышать не хотела», — призналась бывшая помощница Кашпировского в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ.
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