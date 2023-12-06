Жизнь
12:40, 06 декабря 2023
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«Это было каким-то концом света». Костомаров честно рассказал об ампутации

Олимпийский чемпион по фигурному Роману Костомаров откровенно рассказал о своих чувствах перед ампутацией стоп и кистей рук. Спортсмен не понимал, как будет жить дальше, если лишиться конечностей. Начало своей болезни он сравнил с концом света. Однако все душевные и физические муки помогли перенести его родные, отметил фигурист. Сейчас он пользуется протезами, но осталось поставить ещё один — на левую руку.

«Это было каким-то концом света». Костомаров честно рассказал об ампутации
© Телеграм-канал Роман Костомаров / kostomarovroman

«То, что произошло 10 января, было для меня каким-то концом света, хоть я ничего и не понимал», — рассказал Костомаров ТАСС.

По его словам, он просто заснул на долгое время и пробыл в коме. А когда пришёл в себя, то осознал, что с ним произошло что-то страшное.

«Когда врачи сообщили мне о необходимости ампутации, это было страшным ударом: я спортсмен и не понимал, как буду жить дальше, если я лишаюсь всего — не только ног и частично рук», — добавил фигурист.

Для него потеря конечностей стала страшным ударом. Но пережить это помогла поддержка жены. Она сказала ему, что выберутся «из этого ущелья и болота», найдут возможность жить дальше.

Во время лечения фигуристу удалили обе стопы и кисти рук. Сейчас Роману поставили уже протезы, и он смог вернуться к нормальной жизни. Даже появлялся на льду. Однако протеза ещё нет на левой руке. Чтобы его поставить, олимпийскому чемпиону 2006 года весной нужно снова лечь под нож хирургов.

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