Это не просроченный кефир. Женщина попала в больницу из-за боли в животе и случайно родила

Как сообщили в больнице, женщина пожаловалась медикам на сильную боль в животе, и те сразу обратили внимание на его размер. Они спросили очевидное, но мама двоих детей уверено ответила, что не беременна, ей хватает уже имеющихся карапузов, спасибо большое.

Однако когда у неё началось кровотечение, врачи подтвердили раскрытие и помчались с ней в операционную. Женщине удалось родить самостоятельно здоровую девочку со стандартным весом. Маму теперь троих детей вместе с малышкой отправили в ближайший роддом, где за ними будут присматривать.

Почему женщина не заметила признаки беременности — непонятно, но врачи отметили, что беременность не всегда можно опознать, бывает, что живот не растёт или симптомы не проявляются. Но обычно отсутствие месячных на это намекает очень жирно. Однако девушки часто списывают это на последствия приёма оральных контрацептивов, которые действительно могут исказить цикл.

Бывает и такое, что беременность случается двойная, как произошло с жительницей Австралии. Но получилось это не совсем естественно — женщина сделала ЭКО, которое прошло успешно. Вот только оказалось, что за 18 дней до этого она уже забеременела. В итоге австралийка выносила двоих детей одновременно.