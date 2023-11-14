Это невыносимо. Главные причины, почему вам перестал нравиться секс с партнёром и что с этим делать
Интерес к близости с партнёром уменьшился, вдруг возникло отвращение, иногда хочется и вовсе отказаться от этого? Причины такого состояния могут быть как психологическими, так и физиологическими. Клинический психолог и психотерапевт рассказали, почему может не нравиться секс с партнером или в целом, и как можно изменить ситуацию.
Коллаж: «Секрет фирмы», кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"/kinopoisk.ru, Freepik/freepik, 8photo
© Stable Diffusion
Причин подобных изменения в интимной сфере может быть много, поскольку, как объясняет Екатерина Владимирская, сексуальное здоровье — это состояние соматического, психологического, социального и интеллектуального благополучия в отношении сексуальности.
Проблемы с сексом могут возникнуть из-за несовместимости с партнёром в физиологическом плане — например, влагалище может быть уже, чем половой член. Или из-за особенностей организма, например, при вагинизме у женщин — спазмах мускулатуры. Поэтому для начала важно разобраться с собственным телом, а затем оценить взаимодействие с конкретным партнёром — понять, вам не нравится секс именно с ним или в принципе? И, конечно, подумать, что вы вообще знаете про секс, отметила Владимирская.
По словами психотерапевта и эксперта в области body-mind, проблемы могут скрываться и в детских травмах, страхах, обидах, запретах, особенностях воспитания. Например, если кому-то рассказывали ужастики про близость или в семье сильно табуировали эту тему.
«Нередко человек не получает от удовольствия от секса просто потому, что не знаком со своим телом. В подобных случаях сексолог предлагает пациенту составить карту своего тела и исследовать, какие прикосновения доставляют удовольствие. Помимо этого, сегодня существует масса разнообразных инструментов, которые помогают раскрыть свою сексуальность, — от упражнений, расслабляющих массажей и секс-игрушек до танцевальной терапии, благодаря которой человек начинает лучше чувствовать свое тело, становится более раскованным и уверенным в себе», — отметила клинический психолог Екатерина Владимирская.
Также эксперты заметили, что важно разобраться, почему всё перестало нравиться. «Например, человек пережил стрессовую ситуацию, устал, ведёт серьёзный проект, который требует постоянной включённости, регулярно недосыпает и так далее. Или женщина недавно родила ребёнка и после этого потеряла интерес к близости. Иногда стоит подключить специалиста, чтобы выявить неявные причины», — поясняет психотерапевт Марина Бондаренко.
Плохой секс в «паре со стажем»
Если люди вместе уже много лет, то их объединяет нечто большее, чем просто секс, считают психологи. Не нравится секс партнёрам «со стажем» часто потому, что интимная жизнь превратилась в рутину, в постели всё идёт по накатанной.
Стоит задуматься: возможно, партнёры перестали друг в друга эмоционально вкладываться? Наш разум всегда старается идти по пути наименьшего сопротивления и любит понятные алгоритмы, поэтому упрощает супружеский секс до «физкультуры», рассуждает Бондаренко.
Что делать
Основной совет психологов в этом случае — начать разговаривать.
«Сначала нужно понять, на каком языке говорит партнёр. Женщины обычно говорят про эмоции и ощущения, а мужчинам чаще нужны конкретные факты и инструкции. Важно донести свои переживания и проблемы на языке партнёра. Не абстрактное "ты меня не любишь" для любителя конкретики, а "после родов у меня снизилось количество смазки, поэтому теперь мне нужна более долгая прелюдия"», — объясняет психотерапевт Марина Бондаренко.
Обсуждать с партнёром нужно все проблемы, сомнения и ожидания. Обязательно говорить о том, что лично для вас приемлемо, а что — нет. Можно и нужно делиться фантазиями: хотя говорить о них бывает неловко, но они сближают пару.
Но самое сложное — понять, когда заводить разговор. Тут эксперты советуют следить за обстановкой. Разговор не должен испортить настрой. Главное не начинать с фразы «нам нужно поговорить». Кого она не пугает?