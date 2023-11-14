Это невыносимо. Главные причины, почему вам перестал нравиться секс с партнёром и что с этим делать

По словами психотерапевта и эксперта в области body-mind, проблемы могут скрываться и в детских травмах, страхах, обидах, запретах, особенностях воспитания. Например, если кому-то рассказывали ужастики про близость или в семье сильно табуировали эту тему.

«Нередко человек не получает от удовольствия от секса просто потому, что не знаком со своим телом. В подобных случаях сексолог предлагает пациенту составить карту своего тела и исследовать, какие прикосновения доставляют удовольствие. Помимо этого, сегодня существует масса разнообразных инструментов, которые помогают раскрыть свою сексуальность, — от упражнений, расслабляющих массажей и секс-игрушек до танцевальной терапии, благодаря которой человек начинает лучше чувствовать свое тело, становится более раскованным и уверенным в себе», — отметила клинический психолог Екатерина Владимирская.

Также эксперты заметили, что важно разобраться, почему всё перестало нравиться. «Например, человек пережил стрессовую ситуацию, устал, ведёт серьёзный проект, который требует постоянной включённости, регулярно недосыпает и так далее. Или женщина недавно родила ребёнка и после этого потеряла интерес к близости. Иногда стоит подключить специалиста, чтобы выявить неявные причины», — поясняет психотерапевт Марина Бондаренко.

Плохой секс в «паре со стажем»

Если люди вместе уже много лет, то их объединяет нечто большее, чем просто секс, считают психологи. Не нравится секс партнёрам «со стажем» часто потому, что интимная жизнь превратилась в рутину, в постели всё идёт по накатанной.