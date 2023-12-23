«Это утомляет». Бузова рассказала, почему ей тяжело быть девушкой
Толпы поклонников, цветы, подарки, бесконечные светские рауты — многим кажется, что жизнь любого артиста состоит только из этого. И далеко не все вспоминают, что, чтобы оставаться в звёздном топе, нужно много работать, причём не только на сцене, но и над своей внешностью. Изнанкой профессии поделилась певица Ольга Бузова. Она на личном опыте усвоила: быть красивой — непросто.
Поддерживать красоту тоже может быть утомительным, особенно когда приходится сочетать бешеный ритм жизни с походом на маникюр, педикюр, к парикмахеру и подбором нарядов, посетовала звезда.
«Быть девушкой очень тяжело. Очень сложно!» — сказала Бузова «Пятому каналу».
Певица придумала для себя выход — день без макияжа. День, когда Бузова вообще не пользуется косметикой, специально записан у неё в графике. Звезда призналась, что ждёт его с нетерпением, потому что будет «безумно счастлива».
«Конечно, это всё прекрасно, красиво, но это утомляет», — поделилась она.
Ещё одна проблема звёзд, которые работают 24/7 — где найти время на личную жизнь. Ранее Бузова делилась своим секретом на эту тему.