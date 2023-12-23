«Это утомляет». Бузова рассказала, почему ей тяжело быть девушкой

Поддерживать красоту тоже может быть утомительным, особенно когда приходится сочетать бешеный ритм жизни с походом на маникюр, педикюр, к парикмахеру и подбором нарядов, посетовала звезда.

«Быть девушкой очень тяжело. Очень сложно!» — сказала Бузова «Пятому каналу».

Певица придумала для себя выход — день без макияжа. День, когда Бузова вообще не пользуется косметикой, специально записан у неё в графике. Звезда призналась, что ждёт его с нетерпением, потому что будет «безумно счастлива».

«Конечно, это всё прекрасно, красиво, но это утомляет», — поделилась она.

Ещё одна проблема звёзд, которые работают 24/7 — где найти время на личную жизнь. Ранее Бузова делилась своим секретом на эту тему.