«Этот букет убьёт вашу кошку». Ветеринар рассказала, какие цветы нельзя нести в дом с пушистыми любимцами

Об этом редко говорят продавцы в цветочных магазинах, но многие радующие глаз и безопасные для человека растения и цветы могут быть смертельно ядовиты для домашних питомцев, особенно — для кошек. В частности, убийцами милых пушистиков слывут такие роскошные цветы, как лилии.

«Многие разновидности лилий, в том числе пасхальные, тигровые и азиатские, содержат токсины, которые при попадании в организм могут привести к серьезным проблемам со здоровьем у кошек и даже к фатальным последствиям. К сожалению, многие владельцы кошек узнают об этой опасности только на собственном горьком опыте», — рассказала Катрина Уоррен, австралийский ветеринар и эксперт по домашним животным.

Лилии, по словам ветврача, настолько токсичны, что даже малой дозы любой части растения хватит, чтобы убить кошку. Особенно в опасности молодые и любопытные животные, которые склонны пробовать всё на зуб. Но даже случайного попадания на кошку пыльцы или воды из-под лилий может хватить для неприятностей.

«Несмотря на интенсивные усилия по лечению, многие животные после контакта с лилиями не выживают», — признаёт Уоррен.

Как распознать отравление лилиями у кошки

Симптомы отравления развиваются в течение нескольких часов после контакта с растением. У кошек оно проявляется в виде:

сильного слюнотечения;

рвоты;

отказа от еды;

вялости.

Если не заметить и не оказать помощь в самом скором времени, у животного может развиться почечная недостаточность вплоть до смертельного исхода. Поэтому, заметив даже один признак отравления, нужно срочно доставить кошку к ветеринару и обязательно указать, что могло иметь место отравление лилиями.

Как предотвратить отравление лилиями

Самый банальный совет — не держать лилии в доме или на приусадебном участке, если животное выходит гулять. Но самовыгул без присмотра в любом случае плохой вариант, ведь опасные цветы могут расти и на клумбах у ваших соседей.

Букеты же из срезанных цветов в дом вовсе лучше не вносить — пыльца от них может разноситься по дому сквозняками, вазы могут упасть, листья и лепестки имеют свойство опадать. Так что, если вам кажется, что вы нашли для цветов безопасное и недоступное для котиков место, вам, скорее всего, кажется.

По этой же причине, кстати, не стоит дарить букеты из лилий друзьям, если у них есть домашние питомцы. Собакам лилии не столь опасны, но тоже не полезны.

Какие ещё растения опасны для домашних питомцев

Спрашивать об опасности для животных экспертов по растениям часто бесполезно, ведь они могут не знать или просто не задумываются о таких последствиях. Поэтому, прежде чем нести в дом с кошками букет или горшок, поищите сами в интернете, не закончится ли такое соседство трагедией.

Список растений, которые могут так или иначе повредить кошкам при поедании, достаточно обширен. Но одними из самых вредных будут считаться все виды лилейных и многие луковичные растения. Например, тюльпаны, нарциссы. А особенно опасен ландыш. Он содержит токсины — сердечные гликозиды, которые могут вызвать при приёме внутрь сердечную аритмию даже у человека.

Ещё один популярный комнатный цветок, который стоит держать подальше от кошек, — спатифиллум (его называют «женским счастьем»). Употребление его пёстрых листьев в пищу или даже просто жевание и кусание может привести к раздражению полости рта и желудочно-кишечного тракта, вызовет у кошек такие симптомы, как слюнотечение, рвота и диарея.