Этот предмет в доме поможет улучшить память пожилым членам семьи

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Ирвайне провели исследование, в ходе которого 43 здоровых человека в возрасте от 60 до 85 лет должны были каждый вечер вставлять картриджи с запахами в аромадиффузор. Всем раздали по семь запахов. Правда, у 23 человек запахи были менее насыщенными, а у 20 — полный аромат. Слушали ароматы они в течение шести месяцев.

В отличие от предыдущих исследований в ходе этого, запахов было не так много и людям не нужно было специально сидеть и слушать ароматы. Всё происходило само собой во время сна. Но даже несмотря на упрощённую процедуру, результаты оказались впечатляющими. Когнитивные способности тех, кто слушал полные ароматы, были на 226% выше, чем у испытуемых из другой группы. Работу мозга оценили по тестам со списком слов. А ещё эти люди сообщили, что спали крепче обычного.

Кстати, сон и деменция, то есть слабоумие, — это два взаимосвязанных процесса. Об этой связи рассказали тут.