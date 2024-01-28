Европейская страна введёт четырёхдневную рабочую неделю. А можно нам так же?

На такие уступки менеджмент решил пойти, чтобы придать стимула работникам и оживить экономику. Тем более что сотрудники могут себе позволить диктовать правила — на рынке наблюдается высокая нехватка кадров, работники за время пандемии привыкли к гибким графикам и независимости. К тому же инфляция в стране растёт, и требовать повышения зарплаты логично.

Так, машинисты поездов устроили забастовку, чтобы сократить количество рабочих часов в неделю, а строители потребовали повышения зарплаты на 20%. Людей на предприятиях настолько не хватает, что крупнейшему оператору недвижимости Германии Vonovia пришлось пригласить специалистов из Колумбии, чтобы набрать полный штат.

В России тоже давно говорят о сокращённой рабочей неделе. Только летом 2023 года в Госдуме предложили ввести её для многодетных родителей.