Жизнь
Опубликовано 28 января 2024, 06:00
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Европейская страна введёт четырёхдневную рабочую неделю. А можно нам так же?

В Германии предложили сократить рабочую неделю до четырёх дней. Такой эксперимент захотели устроить из-за жёсткой нехватки высококвалифицированных кадров и возмущения сотрудников. Он стартует с 1 февраля и коснётся 45 компаний, которые согласились на полгода уменьшить количество рабочих часов. Зарплата же останется прежней.
Европейская страна введёт четырёхдневную рабочую неделю. А можно нам так же?
© Campaign Creators / Unsplash

На такие уступки менеджмент решил пойти, чтобы придать стимула работникам и оживить экономику. Тем более что сотрудники могут себе позволить диктовать правила — на рынке наблюдается высокая нехватка кадров, работники за время пандемии привыкли к гибким графикам и независимости. К тому же инфляция в стране растёт, и требовать повышения зарплаты логично.

Так, машинисты поездов устроили забастовку, чтобы сократить количество рабочих часов в неделю, а строители потребовали повышения зарплаты на 20%. Людей на предприятиях настолько не хватает, что крупнейшему оператору недвижимости Германии Vonovia пришлось пригласить специалистов из Колумбии, чтобы набрать полный штат.

В России тоже давно говорят о сокращённой рабочей неделе. Только летом 2023 года в Госдуме предложили ввести её для многодетных родителей.

Автор:Ника Белова
Редакция
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