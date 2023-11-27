Фаллос пал. Студентов заставили снести гигантский снежный пенис в Екатеринбурге

В Сети появилось видео, на котором молодые люди пытаются разломать четырёхметровую фигуру пениса. Но скульптура настолько прочная, что быстро не поддаётся.

«Да прыгай на него, ёлки-палки! Надо было трактор заказывать по ходу», — говорит за кадром девушка, снимающая видео.

В конце концов снежный пенис рухнул под ударами лопат. Но сколько ещё таких же фигур в городе? Ранее снежные фаллосы всю неделю появлялись в разных местах города. Один из первых установили как раз напротив УрФУ, но тогда его сносили коммунальщики на тракторе.

Некоторым горожанам перфоманс совсем не понравился. Они даже создали петицию на сайте change.org, чтобы избавить город от этого безобразия. А мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что скульпторов нужно призвать к ответственности.