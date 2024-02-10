Фанатка-богачка подарила исполнителю хита «Голоса» настоящий вертолёт

Поклонница Звонкого по имени София живёт в Ницце, но в 2023 году отмечала свой день рождения в Стамбуле, чтобы её любимому исполнителю — Андрею Звонкому — было проще до неё добраться. Она заказала его выступление на празднике. Тогда, на своё 35-летие, она заявила, что собирается подарить музыканту вертолёт, чтобы ему было проще добираться. Все естественно посмеялись и разошлись, но оказалось, что это была не шутка.

Пару месяцев назад София написала Звонкому, чтобы в Москве по такому-то адресу его ждёт вертолёт. Можно бы было подумать, что это развод, но фото вертолёта и контакты агентства по продаже она тоже прислала. Менеджер певца поехала на место и убедилась, что вертолёт реальный.

Конечно, и сам музыкант, и его команда были в шоке. Где Звонкий держит свой новый транспорт, неизвестно. Зато фанаты уже увидели вертолёт в его новом клипе на песню «Выше».

Кто такой Андрей Звонкий

Андрей Звонкий (настоящее имя — Андрей Лысков) будучи уже ветераном российской хип-хоп-сцены, по-настоящему прославился в 2018 году с песней «Голоса» с альбома «Мир моих иллюзий», попавшей в топы музыкальных чартов. Альбом этот записывался очень долго. Среди музыкантов, принявших участие в его записи в качестве гостей, были Ёлка, Рем Дигга и Карандаш.

Впрочем, многим россиянам такие подарки не по карману. Тем более, что пора думать уже о презентах на 14 февраля.