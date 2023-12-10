Фанатка пластики вышла замуж за пластического хирурга и умерла у него на операции
В США пластический хирург попал под следствие, после того как у него на операционном столе скончалась его же супруга. Бен и Хиллари Браун из Флориды, казалось, нашли друг друга: Бен был довольно успешным пластическим хирургом, а Хиллари постоянно что-то перекраивала в своей внешности. Идиллия рухнула, когда женщина в очередной раз доверила супругу свою внешность, рассказало издание Daily Mail.
В конце ноября 33-летняя Хиллари легла на очередную пластическую операцию. Делать её должен был Бен. Однако во время процедуры что-то пошло не так. Женщина впала в кому и через 7 дней скончалась.
Теперь хирурга-вдовца обвиняют в халатности, в том числе в том, что он испытывал на супруге новый медицинский препарат.
Хиллари и Бен Браун прожили вместе около 2 лет. У женщины осталось трое детей от предыдущего брака. При этом родители скончавшейся Хиллари Браун уверены, что их дочь не уходила от мужа только потому, что могла с его помощью постоянно делать бесплатные пластические операции, сообщил таблоид.