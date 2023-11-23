Фанаты потеряли Ирину Аллегрову и заподозрили самое страшное. А во всём виноват хлеб
Уже несколько месяцев о 71-летней певице ничего не было слышно — она не появлялась на мероприятиях или светских вечерах, не посещала друзей и не давала концерты. С учётом почтенного возраста и коронавирусной обстановки в стране поклонники уже похоронили шальную императрицу, но, как говорится, не дождётесь. Артистка вышла на связь.
Оказалось, что Ирина Аллегрова в последние месяцы забаррикадировалась дома и никуда не выходит именно из-за коронавируса. Но она не болеет, а просто самоизолируется, чтобы сохранить здоровье. Шальная императрица даже отказалась от приходящего парикмахера.
Зато она увлеклась выпечкой, ну и что же тут криминального? Она теперь сама готовит хлеб, причём так умело, что снабжает им всю семью. Больше года родные артистки не покупают хлеб в магазинах и пекарнях, а всё благодаря ей.
Но с фигурой у певицы всё отлично, такое обилие углеводов никак на ней не сказалось. Это из-за грамотного подхода — императрица использует свою закваску и цельнозерновую муку. Её, кстати, одобряют и врачи — бутерброд с таким хлебом подойдёт для перекуса, к нему можно добавить рыбу, мясо, сыр или овощи.