Фанаты потеряли Ирину Аллегрову и заподозрили самое страшное. А во всём виноват хлеб

Оказалось, что Ирина Аллегрова в последние месяцы забаррикадировалась дома и никуда не выходит именно из-за коронавируса. Но она не болеет, а просто самоизолируется, чтобы сохранить здоровье. Шальная императрица даже отказалась от приходящего парикмахера.

Зато она увлеклась выпечкой, ну и что же тут криминального? Она теперь сама готовит хлеб, причём так умело, что снабжает им всю семью. Больше года родные артистки не покупают хлеб в магазинах и пекарнях, а всё благодаря ей.

Но с фигурой у певицы всё отлично, такое обилие углеводов никак на ней не сказалось. Это из-за грамотного подхода — императрица использует свою закваску и цельнозерновую муку. Её, кстати, одобряют и врачи — бутерброд с таким хлебом подойдёт для перекуса, к нему можно добавить рыбу, мясо, сыр или овощи.