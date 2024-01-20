Жизнь
Опубликовано 20 января 2024, 04:00
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Фанаты решили засудить Мадонну за то, что не выспались

Американская певица Мадонна, кажется, рассердила двух своих самых требовательных фанатов — Майкла Феллоуза и Джонатана Хэддена. Мужики купили билеты на концерт, который должен был начаться в 20:30. Но суперзвезда появилась на сцене лишь спустя два часа. Из-за этого планы Майкла и Джонатана пошли под откос. Они подали в суд на знаменитость, указав в иске, что из-за задержки концерта им не удалось нормально поспать.
Фанаты решили засудить Мадонну за то, что не выспались

© madonna\ Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

Концерт Мадонны Celebration прошёл 13 декабря в нью-йоркском «Барклайс-центре». В билетах было указано, что шоу начнётся в 20:30, но Мадонна вышла на сцену только после 22:45.

Как указали Феллоуз и Хэдден в иске, шоу закончилось только в час ночи и общественный транспорт уже почти не ходил. Поэтому им пришлось добираться на такси — а это дополнительные расходы. А ещё фанаты пожаловались, что не смогли полноценно выспаться, ведь уже с самого утра им пришлось топать на работу. Мужчины требуют от певицы и организаторов концерта возмещения убытков. Сколько хотят — не уточняется.

И это уже не первый такой иск к Мадонне. В 2019 году на неё подал в суд житель Флориды Нейт Холландер — тоже за задержку концерта на 2 часа. В 2020-м с такой же претензией в суд обратились Эндрю Панос и Антонио Велотта. Все они впоследствии отзывали свои иски.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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