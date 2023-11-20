Федотов день: почему 20 ноября кормят птиц и преодолевают страхи

Федот Анкирский жил на стыке III-IV веков, во время императора Диоклетиана — одного из самых жестоких по отношению к христианам правителей Римской империи. По церковному преданию, Федот обратил в христианство многих язычников и во времена гонений давал верующим во Христа приют. Когда закрыли последнюю христианскую церковь в Анкире, Федот начал вести литургии в собственной гостинице. Но впоследствии его бросили в тюрьму, пытали и казнили.

Ещё 20 ноября православные почитают икону Божией Матери «Взыграние Младенца», на которой маленький Иисус соприкасается щекой с матерью. Икона появилась в конце 18 века, верующие считают её чудотворной. Обычно её молятся женщины, желающие иметь детей или беременные.

В народе считается, что в Федотов день полезно покормить птиц. Также возле дверей дома вешают кормушку и наполняют её кормом. По поверяем, это приносить в дом достаток и взаимопонимание.

А ещё приметы запрещают 20 ноября продавать улов рыбакам. Лучше приготовить из рыбы разных блюд и угостить кого-нибудь. Также Федотов день — время бороться со своими страхами и начинать то, что давно откладывал.