Федотов день: почему 20 ноября кормят птиц и преодолевают страхи
Православные 20 ноября 2023 года вспоминают священномученика Феодота Анкирского и почитают икону Божией матери с Младенцем «Взыграние». Богородице молятся о благополучных родах и здоровье новорожденных. В народном календаре 20 ноября — Федотов день. В старину люди верили, что в этот день нужно подкармливать птиц — тогда за доброту и милосердие святой Федот одарит человека достатком.
Федот Анкирский жил на стыке III-IV веков, во время императора Диоклетиана — одного из самых жестоких по отношению к христианам правителей Римской империи. По церковному преданию, Федот обратил в христианство многих язычников и во времена гонений давал верующим во Христа приют. Когда закрыли последнюю христианскую церковь в Анкире, Федот начал вести литургии в собственной гостинице. Но впоследствии его бросили в тюрьму, пытали и казнили.
Ещё 20 ноября православные почитают икону Божией Матери «Взыграние Младенца», на которой маленький Иисус соприкасается щекой с матерью. Икона появилась в конце 18 века, верующие считают её чудотворной. Обычно её молятся женщины, желающие иметь детей или беременные.
В народе считается, что в Федотов день полезно покормить птиц. Также возле дверей дома вешают кормушку и наполняют её кормом. По поверяем, это приносить в дом достаток и взаимопонимание.
А ещё приметы запрещают 20 ноября продавать улов рыбакам. Лучше приготовить из рыбы разных блюд и угостить кого-нибудь. Также Федотов день — время бороться со своими страхами и начинать то, что давно откладывал.