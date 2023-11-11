Фермер отбился от крокодила, думая, как хищник. Пришлось его покусать

Здоровая детина в 3 метра накинулась на мужчину, сомкнула челюсти на его ноге и попыталась утащить его в воду, но фермер тоже не лыком был шит и умирать не планировал. Он начал колотить рептилию по всему, до чего дотягивался, но крокодилу было всё равно. Зато что хищник не стерпел, так это укус в веко.

После такого крокодил ошарашенно отпустил фермера, по попыток напасть не оставил. Мужчина рванул к машине, а рептилия ещё несколько метров неслась за ним, в потом оскорбленно вернулась обратно в воду.

Фермер же наложил жгут на ногу и поехал в больницу. Там ему оказали нужную помощь, а потом приступили к длительному лечению. Мужчине пришлось перенести несколько операций и пересадку кожи.

Эта история закончилась хорошо, но не всем везёт при встрече с ненормальными животными. Например, один британский пенсионер погиб из-за испуганной коровы, которая не хотела ехать на рынок. Она вырвалась и убежала, по дороге снеся бедного дедушку, который просто переходил дорогу. От полученных ран он в итоге скончался.