Фермер отбился от крокодила, думая, как хищник. Пришлось его покусать
Все же в курсе, что в Австралии нельзя ни к чему поворачиваться спиной, потому что даже воздух пытается вас убить? 60-летний фермер забыл об этом на минутку и чуть не расстался с жизнью. Он как раз чинил забор на своей территории, когда заметил в реке рыбку. Но насладиться рыбалкой ему не дал крокодил, который решил вцепиться ему в ногу.
Здоровая детина в 3 метра накинулась на мужчину, сомкнула челюсти на его ноге и попыталась утащить его в воду, но фермер тоже не лыком был шит и умирать не планировал. Он начал колотить рептилию по всему, до чего дотягивался, но крокодилу было всё равно. Зато что хищник не стерпел, так это укус в веко.
После такого крокодил ошарашенно отпустил фермера, по попыток напасть не оставил. Мужчина рванул к машине, а рептилия ещё несколько метров неслась за ним, в потом оскорбленно вернулась обратно в воду.
Фермер же наложил жгут на ногу и поехал в больницу. Там ему оказали нужную помощь, а потом приступили к длительному лечению. Мужчине пришлось перенести несколько операций и пересадку кожи.
Эта история закончилась хорошо, но не всем везёт при встрече с ненормальными животными. Например, один британский пенсионер погиб из-за испуганной коровы, которая не хотела ехать на рынок. Она вырвалась и убежала, по дороге снеся бедного дедушку, который просто переходил дорогу. От полученных ран он в итоге скончался.