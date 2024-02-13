Фигуристка Ильиных стала мамой в третий раз

В соцсетях Полунин опубликовал фото с подписью «День родов», на котором обнимает беременную возлюбленную за живот.

Позже Ильиных подтвердила, что они с хореографом стали многодетными родителями, и тоже поделилась совместным фото. В подписи к посту она обратилась к возлюбленному. Девушка заявила, что у их детей самый лучший отец на планете и это настоящее счастье.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь, за то, что я правда могу сказать себе, что я молодец», — написала она. Ильиных также отметила, что, несмотря на схватки, они всё-таки успели сфотографироваться.

Ранее стало известно, что звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз.