Жизнь
Опубликовано 13 февраля 2024, 12:50
1 мин.

Фигуристка Ильиных стала мамой в третий раз

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных родила от артиста балета и хореографа Сергея Полунина третьего ребёнка. Пол и имя малыша пара пока не раскрывает. Известно, что Полунин сделал Ильиных предложение полтора года назад, но была в итоге свадьба или нет — вопрос. У Ильиных и Полунина уже есть двое сыновей — Мир и Дар. Теперь их семья стала многодетной.
Фигуристка Ильиных стала мамой в третий раз

© соцсети

В соцсетях Полунин опубликовал фото с подписью «День родов», на котором обнимает беременную возлюбленную за живот.

Позже Ильиных подтвердила, что они с хореографом стали многодетными родителями, и тоже поделилась совместным фото. В подписи к посту она обратилась к возлюбленному. Девушка заявила, что у их детей самый лучший отец на планете и это настоящее счастье.

«Я так сильно благодарна тебе за меня! За то, что у меня есть жизнь, в которой нет ни одной причины не быть счастливой. За безграничную человеческую свободу с пониманием того, что ты всегда держишь меня за руку, потому что мне так легче. За твою силу, любовь, за то, что я правда могу сказать себе, что я молодец», — написала она. Ильиных также отметила, что, несмотря на схватки, они всё-таки успели сфотографироваться.

Ранее стало известно, что звезда «Метода» Никита Кукушкин стал отцом во второй раз.

Автор:iDatica, Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.