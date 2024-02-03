Жизнь
Опубликовано 03 февраля 2024, 14:40
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Фигуристка Валиева впервые вышла на связь после дисквалификации и лишения титулов

17-летняя российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала скандал, который заново разразился в конце января. CAS дисквалифицировал её на 4 года за допинг, который якобы нашли в её крови на Чемпионате России в декабре 2021 года, а обнаружили это уже на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Девушка вышла на связь в своём блоге.
Фигуристка Валиева впервые вышла на связь после дисквалификации и лишения титулов
© vk.com/kamilavalieva26

Валиева не была многословна и опубликовала фото с баннером, который кто-то установил на здании. На нём была сама фигуристка и подпись — «Камила, ты наша золотая!». Это была отсылка к тому, что спортсменка потеряла несколько медалей и титулов после дисквалификации.

На сердечный поступок фанатов Валиева ответила так: «Спасибо все, кто рядом, всем, кто поддерживает».

О дисквалификации фигуристки стало известно 29 января. Её отстранили на 4 года от всех соревнований. Из хорошего — старт срока пошёл от момента обнаружения допинга, то есть от декабря 2021 года, так что вне турниров фигуристка останется всего на год. Из плохого — за эти 3 года она заработала 10 титулов и медалей, которых её лишили. Из-за этого Россия потеряла золото в командном зачёте по фигурному катанию на Олимпиаде, его получили США.

Автор:Ника Белова
Редакция
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