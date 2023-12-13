Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую. Наговорила лишнего

Певца возмутило то, что Успенская назвала его женоненавистником, отметил Shot. Но уточняется, что сторона защиты подготовила целый список фраз, которые будут фигурировать на суде.

Сумма морального ущерба нехилая — 10 млн рублей, плюс около 2 млн — судебные издержки.

Shot обратился за комментарием к известному адвокату Александру Добровинскому.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — сказал он.

Кстати, Добровинский представлял интересы Киркорова в суде в 2023 году. Тогда иск подали к нему: рыбак из Саратовской области посчитал, что пирс на даче певца построен незаконно, да ещё и мешает ему ловить рыбу. Музыкант выиграл суд.