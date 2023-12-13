Жизнь
17:20, 13 декабря 2023
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Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую. Наговорила лишнего

Певица Любовь Успенская пару месяцев назад дала интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!», где почти десять минут говорила с ведущей о Филиппе Киркорове. Поп-король узнал содержание отрывка и так возмутился, что подал на артистку в суд. Теперь в отношении неё есть иск о защите чести и достоинства — на сумму с большим количеством нулей. Что такого сказала Успенская?

Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую. Наговорила лишнего
© vk.com/fkirkorov

Певца возмутило то, что Успенская назвала его женоненавистником, отметил Shot. Но уточняется, что сторона защиты подготовила целый список фраз, которые будут фигурировать на суде.

Сумма морального ущерба нехилая — 10 млн рублей, плюс около 2 млн — судебные издержки.

Shot обратился за комментарием к известному адвокату Александру Добровинскому.

«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — сказал он.

Кстати, Добровинский представлял интересы Киркорова в суде в 2023 году. Тогда иск подали к нему: рыбак из Саратовской области посчитал, что пирс на даче певца построен незаконно, да ещё и мешает ему ловить рыбу. Музыкант выиграл суд.

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