Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую. Наговорила лишнего
Певица Любовь Успенская пару месяцев назад дала интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!», где почти десять минут говорила с ведущей о Филиппе Киркорове. Поп-король узнал содержание отрывка и так возмутился, что подал на артистку в суд. Теперь в отношении неё есть иск о защите чести и достоинства — на сумму с большим количеством нулей. Что такого сказала Успенская?
Певца возмутило то, что Успенская назвала его женоненавистником, отметил Shot. Но уточняется, что сторона защиты подготовила целый список фраз, которые будут фигурировать на суде.
Сумма морального ущерба нехилая — 10 млн рублей, плюс около 2 млн — судебные издержки.
Shot обратился за комментарием к известному адвокату Александру Добровинскому.
«Делать себе рекламу и хайповать на имени певца № 1 — нелепо. Но от безысходности — понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — сказал он.
Кстати, Добровинский представлял интересы Киркорова в суде в 2023 году. Тогда иск подали к нему: рыбак из Саратовской области посчитал, что пирс на даче певца построен незаконно, да ещё и мешает ему ловить рыбу. Музыкант выиграл суд.