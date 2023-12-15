Финал «Слова пацана» пересняли после утечки. Когда ждать премьеру?

Видеообращение Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарёва разместил видеосервис Wink. Авторы нашумевшего сериала осудили тех, кто выложил в Сеть концовку. Ранее кто-то слил весь сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», включая последние две серии. Они стали доступны ещё до официального выхода на стримингах. По словам Крыжовникова, это как забежать на кухню и вынести неготовое блюдо.

Восьмую серию они решили переснять, так как вместе со зрителями переживали сериал заново. «Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает», — отметил он.

Крыжовников призвал всех, кто ещё не посмотрел слив, не смотреть его, а кто уже успел это сделать, сравнить новый финал со старым.

Премьера восьмой серии была запланирована на 21 декабря. Но теперь фильм выйдет попозже, когда — пока неизвестно. О том, почему все вокруг говорят об этом сериале, о чём он вообще и за что его критикуют, объяснили в этом материале.