Фиолетовые кошки и собаки заполонили Россию. Почему это плохой знак
Многим россиянам хочется сделать своего питомца самым ярким и заметным, и в этом неплохо помогает специальная краска для шерсти. Она отличается от человеческой по составу и имеет более щадящую формулу, однако и у неё есть нюансы, которые необходимо учитывать. Однако об этом мало кто задумывается, поэтому тренд на ярких питомцев только усиливается.
На маркетплейсах популярность набирает краска для животных, которой можно украсить шерсть питомца яркими цветами. Сотни довольных покупателей благодарят продавцов и хвастаются на снимках преображением своих кошек и собак.
Хозяева красят питомцев и в один цвет, и в несколько, а животные тем временем реагируют по-разному — кто-то в глубоком шоке от происходящего, а кому-то совершенно фиолетово.
«Заказываю второй раз! Пока розовый ещё не до конца не смылся, покрасила в фиолетовый и прям довольна! Сочувствую своему коту, что у него такая творческая хозяйка!» — написала одна из покупательниц краски.
Осенью 2023 года пользователи Сети ломали голову над зелёным котенком, которого обнаружили в Белоруссии, но ветеринар Михаил Шеляков заявил, что это просто краска. За цвет шерсти у животных отвечают три гена, и при любой комбинации выдать зелёный они не могут, как и фиолетовый, синий и другие.
Тренд на ярких питомцев запустили блогеры, но врач посоветовал не увлекаться такими украшательствами. Хоть специальная краска для кошек и собак не так вредит питомцам, как обычная человеческая с аммиаком, но всё равно не идёт на пользу.
У животного может быть аллергия на красители, а если на коже есть повреждения вроде раздражения или ранок, то наносить краску просто запрещено. Но кто досконально проверяет питомца перед окрашиванием?
К тому же краска подходит лишь для светлой шерсти — на темной она просто не возьмётся, если её не обесцветить. А это несёт уже другие проблемы — оксид может вызвать ожог и волдыри, шерсть может выпасть, а та, что останется, испортится навсегда.
Иногда за питомцем трудно следить и без окрашивания. Например, в холодное время года у кошек может сильно выпадать шерсть. И нет, она так не обновляется и не меняется с сезоном. А почему так происходит и что с этим делать — читайте здесь.