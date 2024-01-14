Фиолетовые кошки и собаки заполонили Россию. Почему это плохой знак

Осенью 2023 года пользователи Сети ломали голову над зелёным котенком, которого обнаружили в Белоруссии, но ветеринар Михаил Шеляков заявил, что это просто краска. За цвет шерсти у животных отвечают три гена, и при любой комбинации выдать зелёный они не могут, как и фиолетовый, синий и другие.

Тренд на ярких питомцев запустили блогеры, но врач посоветовал не увлекаться такими украшательствами. Хоть специальная краска для кошек и собак не так вредит питомцам, как обычная человеческая с аммиаком, но всё равно не идёт на пользу.

У животного может быть аллергия на красители, а если на коже есть повреждения вроде раздражения или ранок, то наносить краску просто запрещено. Но кто досконально проверяет питомца перед окрашиванием?

К тому же краска подходит лишь для светлой шерсти — на темной она просто не возьмётся, если её не обесцветить. А это несёт уже другие проблемы — оксид может вызвать ожог и волдыри, шерсть может выпасть, а та, что останется, испортится навсегда.

Иногда за питомцем трудно следить и без окрашивания. Например, в холодное время года у кошек может сильно выпадать шерсть. И нет, она так не обновляется и не меняется с сезоном. А почему так происходит и что с этим делать — читайте здесь.