Фокус не удался. Полиция задержала шутников, которые для розыгрыша переоделись в ОМОН

Как было дело — жители Москвы 34 и 37 лет решили провести коуч-встречу в Северной столице, а чтобы мероприятие не было тухлым, задумали разыграть участников. Для этого они обратились в специализированную фирму, сотрудники которой появились в форме ОМОНа и со страйкбольным оружием.

Сразу после прибытия они начали арестовывать гостей встречи, которые неслабо перетрухнули. Зато потом эмоций было, наверное, на всю жизнь — можно хвастаться, что лежал лицом на грязном асфальте.

Всё бы ничего, но розыгрыш проходил не в каком-то клубе, а на улице. Об этом прознали настоящие силовики и решили разобраться. Они сопроводили в участок 17 шутников и отобрали у них форму и оружие. Им грозят административки и даже уголовная статья за хулиганство.

Когда продумываешь шутку, лучше всё-таки взвесить все за и против. Жениха из Великобритании хоть никто и не арестовал, но без невесты он остался — а всё из-за глупого розыгрыша. О нём можно почитать здесь.