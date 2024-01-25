Фотограф рассказала, какие позы ужасно смотрятся в кадре

Вот каких поз стоит избегать на фотосессии:

класть руку на бедро . Такая поза визуально укорачивает ноги и увеличивает локти. Вместо этого лучше взаимодействовать с волосами, одеждой и другими предметами. Например, плавно провести ладонью по шее и спустить её до талии;

. Такая поза визуально укорачивает ноги и увеличивает локти. Вместо этого лучше взаимодействовать с волосами, одеждой и другими предметами. Например, плавно провести ладонью по шее и спустить её до талии; стоять боком к камере . Такая поза визуально сделает живот больше, а рука потеряется в кадре. Более выигрышная поза — повернуться к камере на три четверти;

. Такая поза визуально сделает живот больше, а рука потеряется в кадре. Более выигрышная поза — повернуться к камере на три четверти; прятать ноги в сидячем положении. Если фотосессия предполагает сидячие позы, ноги стоит вытянуть из-под кресла или стула. Так они будут казаться длиннее. Можно изящно поставить носочки — так кадр будет смотреться ещё выгоднее.

И общий совет при позировании для фотосессии : в обычной жизни вы не замираете как оловянный солдатик, так что на фото этого тоже не надо делать. Старайтесь двигаться, менять позы, делать изгибы — так кадры будут более живые, посоветовала Горбунова в разговоре с порталом «Страсти».

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