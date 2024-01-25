Опубликовано 25 января 2024, 19:20
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Фотограф рассказала, какие позы ужасно смотрятся в кадре
Всем хочется красивых фото на память, но далеко не каждый свободно чувствует себя перед камерой и умеет грамотно позировать. Чтобы смотреться на фото выгодно, люди пользуются «проверенными» позами. И в итоге разочаровываются результатом. Самые частые ошибки при позировании для фотосессии перечислила профессиональный фотограф Марина Горбунова.
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Вот каких поз стоит избегать на фотосессии:
- класть руку на бедро. Такая поза визуально укорачивает ноги и увеличивает локти. Вместо этого лучше взаимодействовать с волосами, одеждой и другими предметами. Например, плавно провести ладонью по шее и спустить её до талии;
- стоять боком к камере. Такая поза визуально сделает живот больше, а рука потеряется в кадре. Более выигрышная поза — повернуться к камере на три четверти;
- прятать ноги в сидячем положении. Если фотосессия предполагает сидячие позы, ноги стоит вытянуть из-под кресла или стула. Так они будут казаться длиннее. Можно изящно поставить носочки — так кадр будет смотреться ещё выгоднее.
И общий совет при позировании для фотосессии : в обычной жизни вы не замираете как оловянный солдатик, так что на фото этого тоже не надо делать. Старайтесь двигаться, менять позы, делать изгибы — так кадры будут более живые, посоветовала Горбунова в разговоре с порталом «Страсти».
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