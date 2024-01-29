Французскую звезду Алена Делона суд ограничил в правах. Спасибо сыну

В 2019 году у Алена Делона случился двойной инсульт, после чего его направили на лечение в швейцарскую клинику. За ним в то время присматривала дочь Анушка. У звезды диагностировали болезнь Альцгеймера, но о конкретном состоянии актёра было не известно.

Сын Делона Антони даже подал в суд, узнав, что отец не смог пройти ни один из пяти тестов на когнитивные способности, а сестра это от всех скрыла. Мужчина заявил, что Делон находится в уязвимом состоянии и им может воспользоваться кто угодно. Но никакой ответственности за такой поступок — сокрытие правды — французским законодательством не предусмотрено, и дело никуда не пошло.

Хорошо, что хотя бы у Шварценеггера дело до суда не докатилось. Он летел на Всемирный климатический саммит через Германию, и там его задержали на таможне. Силовики промариновали звезду несколько часов, а потом содрали с него огромный штраф. Чем так провинился Железный Арни — читайте здесь.