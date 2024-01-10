Футболист Мамаев устроил скандал на рейсе в Дубай. Но у него другое мнение

По информации Mash, Мамаев с семьёй должен был улететь рано утром — около 5 утра. Но когда самолёт пошел на взлёт, пилот выяснил, что появилась какая-то техническая неисправность, поэтому рейс перенесли на полночь. Мамаев с женой Надеждой Санько решили, что с малышом куковать в зале ожидания они не будут и поедут домой.

Выходить в чистое поле без всего футболист не хотел, поэтому потребовал коляску, которую уже сдали в багаж. Экипаж не мог посреди взлётной полосы открыть багажный отсек и искать футболисту его вещи, поэтому отказался. Но спортсмен закатил скандал с истерикой и матами, отказываясь покидать салон.

Однако сам Мамаев по-другому рассказывает эту историю. По его словам, никакого скандала не было, а стафф пошёл ему навстречу, потому что видел — у его жены на руках спящий малыш, а на улице очень холодно. Футболисту достали коляску и доставили до аэропорта на трансфере.

Источники же Mash утверждают, что спортсмен ставил экипажу ультиматумы, а тот пытался успокоить его с Надеждой и намекал на вызов полиции. И вот кому теперь верить — работникам авиакомпании или футболисту, отсидевшему за пьяный дебош и избиение двух человек, — непонятно.

Хорошо, обошлось без рукоприкладства, а не как на рейсе из Москвы в Минводы. Там пассажир сломал руку бортпроводнику за то, что тот не продал ему коньяк.