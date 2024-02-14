Футболист «Спартака» получил срок за контрабанду кокаина. Речь о целой тонне наркотика

Промес все обвинения отрицает и на суд не приехал. Более того, он намерен обжаловать приговор и подать апелляцию. Его сообщник в этом деле и родственник Мэрилио В. получил такой же срок.

Кстати, обвинение требовало для нападающего девять лет тюрьмы. Впрочем, это не первое судебное дело футболиста. В 2023 году суд в Нидерландах уже выносил приговор Промесу за то, что тот пырнул своего родственника ножом. Тогда спортсмену дали 1,5 года тюрьмы, но он подал апелляцию, которую суд рассмотрит 20 февраля.

Кто такой Квинси Промес

32-летний Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, но 2021 году снова вернулся в клуб. В этом сезоне он отыграл 21 матч. В ходе игр он восемь раз попал в ворота и сделал столько же результативных передач.

Ранее стало известно, что футболист индонезийского клуба «Персикас Субанг» скончался после удара молнии во время матча.