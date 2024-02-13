Гадаем на весну. Какие народные приметы есть на Сретение

На Руси сложилась уникальная ситуация: христианство тесно переплелось с язычеством. Так что люди могли быть одновременно глубоко религиозными и при этом верить в гадания, домовых и разные народные приметы.

Сретение считалось переломом между весной и зимой — по этому празднику проходила символическая граница между сезонами. Постепенно начинали выгонять скотину из хлевов, готовить семена и рассаду. Женщина старались испечь домочадцам блины или круглые пироги, символизирующие солнце.

В церковный праздник Сретение старались сходить в церковь и избегали тяжёлой работы, старались не жаловаться на судьбу. А ещё из-за переменчивой погоды не ходили в лес и не отправлялись в дальние поездки.

Какая погода на Сретение, такова будет и весна, считали крестьяне. Оттепель 15 февраля обещала раннюю весну и скорое лето, а холода и морозы — весну зябкую и затяжную.

Существует поверье, связанное со сретенскими свечами: якобы они обладают особой мистической силой и способны защитить дом от бедствий и пожаров. В церкви это считают суеверием и напоминают: представление о том, что предметы обладает особенными свойствами, которые проявляются независимо от человека и его веры, больше характерно для магического, языческого сознания.