Гарик Харламов отказался жениться на новой подруге и объяснил почему

Харламов рассказал, что пойти в ЗАГС пока не готов — ему хватило двух браков.

«Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там тёща ещё...» — ответил он порталу Super.

Шутка про тёщу подходит к сюжету одноимённого фильма, где Харламов сыграл одну из главных ролей.

В жизни же артисту с мамами жён везло. По его словам, он с ними никогда не скандалил, всегда всё было тепло и весело.