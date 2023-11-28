14:40, 28 ноября 2023
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Гарик Харламов отказался жениться на новой подруге и объяснил почему
Юморист и актёр Гарик Харламов уже дважды создавал семью. Первый брак закончился в 2013 году, второй — с актрисой Кристиной Асмус — в 2020-м. После артист начал строить отношения с Екатериной Ковальчук, снявшейся вместе с ним в сериале «Гусар». На премьере фильма «Тёща» у артиста поинтересовались, когда он собирается жениться снова.
Харламов рассказал, что пойти в ЗАГС пока не готов — ему хватило двух браков.
«Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там тёща ещё...» — ответил он порталу Super.
Шутка про тёщу подходит к сюжету одноимённого фильма, где Харламов сыграл одну из главных ролей.
В жизни же артисту с мамами жён везло. По его словам, он с ними никогда не скандалил, всегда всё было тепло и весело.