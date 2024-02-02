Жизнь
Опубликовано 02 февраля 2024, 17:20
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Гарик Харламов расстался с Катериной Ковальчук и узнал, какая девушка ему нужна

Комик Гарик Харламов вновь стал свободным и завидным женихом. Оказалось, он расстался со своей возлюбленной Катериной Ковальчук. Вместе они были около трёх лет. Официально о разрыве он объявлять не стал, но намекнул о нём на шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео». Там же таролог рассказала Харламову, какая девушка ему нужна.
Гарик Харламов расстался с Катериной Ковальчук и узнал, какая девушка ему нужна
© кадр из видео / YouTube-канал ОХ

Таролог Олеся Иванченко объяснила, что Гарику нужна такая дама сердца, которая сможет вести с ним интеллектуальную дуэль. Она должна быть милой и «хлопать глазками», но на самом деле «держать Гарика за яйца». Именно такая, по мнению Иванченко, смогла бы составить с комиком идеальную пару.

Правда, сам Харламов после её слов задался вопросом о том, где же такую найти. Таролог предположила, что Катерина Ковальчук, с которой он сейчас встречается, может быть именно той самой. В этот момент Иванченко извинилась заранее перед Ковальчук, но комик сказал: «Ты сейчас извиняешься в пустоту».

В этот момент и стало ясно, что Гарик теперь свободен.

Роман с Ковальчук продлился около трёх лет. До этого Харламов был женат на телеведущей Юлии Лещенко, а потом — на актрисе Кристине Асмус. Во втором браке у комика родилась дочь.

Не исключено, что причиной разрыва с Ковальчук стало нежелание Харламова вновь жениться. О его позиции по этому вопросу рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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