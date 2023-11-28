Жизнь
19:20, 28 ноября 2023
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Газманов рассказал, какая болезнь его мучает и не поддаётся лечению

Народный артист России Олег Газманов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, он страдает хронической бессонницей, и ему не помогают ни лекарства, ни психотерапия. Артист в 72 года активно выступает, гастролирует по стране — это тоже влияет на сон и общее самочувствие. Баланс между работой, семьёй и отдыхом Газманов пока найти не может.

Газманов рассказал, какая болезнь его мучает и не поддаётся лечению
© Олег Газманов / ВКонтакте

«Я уже и к врачам обращался, но никто не может мне помочь. Я все время нахожусь в таком состоянии», — сказала певец «Муз-ТВ» про свою бессонницу.

Газманов отметил, что он уже 55 лет на сцене, и всё это время его мучают проблемы со сном. Как предположил артист, это особенность организма. При этом энергии ему всё равно хватает, даже с его графиком выступлений.

Ранее серьёзные проблемы со здоровьем нашли у российской певицы Марины Хлебниковой, которая в 2021 году пострадала от страшного пожара.

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