Газманов рассказал, какая болезнь его мучает и не поддаётся лечению
Народный артист России Олег Газманов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. По словам певца, он страдает хронической бессонницей, и ему не помогают ни лекарства, ни психотерапия. Артист в 72 года активно выступает, гастролирует по стране — это тоже влияет на сон и общее самочувствие. Баланс между работой, семьёй и отдыхом Газманов пока найти не может.
«Я уже и к врачам обращался, но никто не может мне помочь. Я все время нахожусь в таком состоянии», — сказала певец «Муз-ТВ» про свою бессонницу.
Газманов отметил, что он уже 55 лет на сцене, и всё это время его мучают проблемы со сном. Как предположил артист, это особенность организма. При этом энергии ему всё равно хватает, даже с его графиком выступлений.
Ранее серьёзные проблемы со здоровьем нашли у российской певицы Марины Хлебниковой, которая в 2021 году пострадала от страшного пожара.