Газманов рассказал, какая болезнь его мучает и не поддаётся лечению

«Я уже и к врачам обращался, но никто не может мне помочь. Я все время нахожусь в таком состоянии», — сказала певец «Муз-ТВ» про свою бессонницу.

Газманов отметил, что он уже 55 лет на сцене, и всё это время его мучают проблемы со сном. Как предположил артист, это особенность организма. При этом энергии ему всё равно хватает, даже с его графиком выступлений.

Ранее серьёзные проблемы со здоровьем нашли у российской певицы Марины Хлебниковой, которая в 2021 году пострадала от страшного пожара.