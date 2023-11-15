Генпрокуратура прогнула Wildberries. Маркетплейс отменил платный возврат товаров

Проверку Wildberries Генпрокуратура начала в середине октября после поручения главы ведомства Игоря Краснова. Его очень заинтересовал платный возврат товаров на площадке, который противоречил правам потребителя. В итоге платформе пришлось поменять правила работы.

Покупатель не обязан при получении проверять качество товара, а датой возврата становится момент отказа от него. Покупатель может бесплатно отказаться от товара, даже технически сложного. Срок рассмотрения заявления о замене товара сократили. Срок доставки товара можно увеличить только после согласия покупателя. Разработчики площадки тестируют новые возможности, при которых покупатели смогут отменять заказ через личный кабинет Wildberries.

Заплатить площадке за возврат товара надлежащего качества придётся, только если:

доля выкупа у покупателя низкая;

долгий путь доставки товара;

есть особенности товара (крупные, хрупкие, непопулярные у населения, часто подменяемые в пунктах выдачи).

Но в таком случае Wildberries должен заранее предупреждать о платном отказе и о сумме, которую в итоге спишут.

Почему устроили проверку

Платный возврат товаров и раньше раздражал покупателей и нарушал права потребителя, что бы ни говорили представители площадки. Но особое возмущение возникло после случаев, когда дети через мамин телефон заказывали огромные партии на сотни тысяч рублей, а родители потом даже при отказе от такого вагона товаров теряли много денег за обратную доставку.

Такое произошло, например, когда годовалый малыш из Петербурга устроил маме сюрприз на 150 000 рублей, пока она отошла на минутку. Потом, когда начали приходить сообщения о списании за товары, она сразу же попыталась отменить заказы, но ничего не вышло.

Другой малыш из Дагестана заказал корзинку на 250 000 рублей, а отказ от товаров обошёлся бы маме в 38 000 рублей. Именно поэтому в компании решили добавить способы подтверждения покупки: например, чтобы сделать заказ, потребуется приложить палец или показать лицо.