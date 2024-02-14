Героиня мема «А я думала, сова» умерла в больнице от рака печени

Ролик, снятый в казанском саду «Эрмитаж», собрал миллионы просмотров. Но популярность видео на жизнь главной героини повлияла, скорее, в худшую сторону. Женщина несколько раз становилась жертвой мошенников и других недоброжелателей.

В 2022 году Суфия Хайдаровна стала участницей шоу «За гранью» на НТВ. Там она рассказала, что болеет раком, а дочери выселили её из квартиры в подъезд. Ей приходилось днём попрошайничать на улице, чтобы получить хоть какие-то деньги, а ночью спать на «голом» матрасе, укрывшись пледом. Она признавалась, что никому не нужна.

Похороны проходили в закрытом режиме. Организацией прощания занимались дочери Хайдаровой.

Впрочем, это мем уже подзабылся, а вот мемы про 3-е сентября россияне вспоминают ежегодно. Почему — рассказали тут.