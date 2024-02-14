Жизнь
Опубликовано 14 февраля 2024, 05:00
1 мин.

Героиня мема «А я думала, сова» умерла в больнице от рака печени

Умерла героиня мема «А я думала, сова» Суфия Ильпаева. Это произошло 6 февраля. Женщине было 66 лет, она скончалась в Казани от рака печени. Ролик с её участием стал популярным в 2013 году. На видео парень что-то рассказывает, а потом оборачивается и видит бегущую к нему женщину. Она спрашивает: «Что это у тебя?». Он отвечает: «Камера». А та говорит, что думала, что это сова. И с тех пор фраза «А я думала, сова» стала мемом.
click-or-die.ru

click-or-die.ru

Ролик, снятый в казанском саду «Эрмитаж», собрал миллионы просмотров. Но популярность видео на жизнь главной героини повлияла, скорее, в худшую сторону. Женщина несколько раз становилась жертвой мошенников и других недоброжелателей.

В 2022 году Суфия Хайдаровна стала участницей шоу «За гранью» на НТВ. Там она рассказала, что болеет раком, а дочери выселили её из квартиры в подъезд. Ей приходилось днём попрошайничать на улице, чтобы получить хоть какие-то деньги, а ночью спать на «голом» матрасе, укрывшись пледом. Она признавалась, что никому не нужна.

Похороны проходили в закрытом режиме. Организацией прощания занимались дочери Хайдаровой.

Впрочем, это мем уже подзабылся, а вот мемы про 3-е сентября россияне вспоминают ежегодно. Почему — рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.