Гинеколог рассказал, как и зачем восстанавливают девственность

Зачем восстанавливать девственность

Основное показание к операции — желание самой женщины. Процедуру часто проводят по религиозным или моральным соображениям. Например, перед свадьбой или после сексуального насилия. Впрочем, многие пациентки просто хотят внести разнообразие в сексуальную жизнь, удивить партнёра необычными ощущениями.

К гименопластике прибегают, когда разрыв девственной плевы произошёл по неосторожности или в результате спортивной травмы (разрыв девственной плевы во время занятий спортом — спорное утверждение; известно, что у спортсменок происходит растяжение, но не разрыв гимена. — Прим. ред.).

Реже на хирургическое вмешательство решаются девушки, у которых из-за особенностей анатомии гимен в принципе отсутствует, имеет неправильную форму или слишком маленький размер.

Кому нельзя восстанавливать девственность

Как любое хирургическое вмешательство, операция по восстановлению девственности имеет свои противопоказания:

онкологические заболевания,

нарушениями свёртываемости крови,

диабет,

тяжёлые патологии сердечно-сосудистой системы и внутренних органов.

Врач также может отказать в операции, если ранее у женщины диагностировали какое-либо психическое расстройство.

Есть у гименопластики временные противопоказания: простуды, инфекционные заболевания, менструация, беременность и период лактации.

Как восстанавливают девственность

Гименопластика бывает двух видов: краткосрочная и долгосрочная. В первом случае защитную плёнку на входе во влагалище восстанавливают путём соединения остатков «родной» девственной плевы. Во втором — используют «донорский» кусочек слизистой влагалища.

Вне зависимости от метода гименопластика занимает не более получаса и проводится под местной анестезией.

Главное отличие — устойчивость эффекта. После краткосрочной гименопластики девственная плева остаётся цельной не более двух недель. После этого нити, которые используют для сшивания плевы, рассасываются, а эффект сходит на нет. Такой метод врачи рекомендуют, когда дата интимной близости известна наверняка.

Долгосрочная гименопластика каких-либо ограничений по времени не имеет: девственность сохраняется до первого секса.

Восстановление после гименопластики

После краткосрочной операции женщина может вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день, в том числе не противопоказана интимная близость.

Долгосрочный метод требует чуть более длительного восстановления. Сразу после операции пациентка может испытывать определённый дискомфорт. Важно соблюдать рекомендации врача, в том числе принимать назначенные им противовоспалительные или антибактериальные препараты.

После такой процедуры в течение 3–4 недель нельзя вступать в половые контакты, пользоваться интимными игрушками, тампонами, вагинальными свечами. Под запрет попадают занятия спортом, поднятие тяжестей, походы в бассейны, бани и сауны.

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