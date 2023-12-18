Гинеколог рассказал, как и зачем восстанавливают девственность
Гименопластика — это операция по восстановлению целостности девственной плевы, или гимена. Сама операция достаточно несложная, а первый секс после неё по ощущениям ничем не отличается от интимной близости с «настоящей» девственницей, рассказал акушер-гинеколог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лещенко. Хотя у процедуры есть ограничения, в том числе временные. Рассказываем, что важно знать про восстановление девственности.
Зачем восстанавливать девственность
Основное показание к операции — желание самой женщины. Процедуру часто проводят по религиозным или моральным соображениям. Например, перед свадьбой или после сексуального насилия. Впрочем, многие пациентки просто хотят внести разнообразие в сексуальную жизнь, удивить партнёра необычными ощущениями.
К гименопластике прибегают, когда разрыв девственной плевы произошёл по неосторожности или в результате спортивной травмы (разрыв девственной плевы во время занятий спортом — спорное утверждение; известно, что у спортсменок происходит растяжение, но не разрыв гимена. — Прим. ред.).
Реже на хирургическое вмешательство решаются девушки, у которых из-за особенностей анатомии гимен в принципе отсутствует, имеет неправильную форму или слишком маленький размер.
Кому нельзя восстанавливать девственность
Как любое хирургическое вмешательство, операция по восстановлению девственности имеет свои противопоказания:
- онкологические заболевания,
- нарушениями свёртываемости крови,
- диабет,
- тяжёлые патологии сердечно-сосудистой системы и внутренних органов.
Врач также может отказать в операции, если ранее у женщины диагностировали какое-либо психическое расстройство.
Есть у гименопластики временные противопоказания: простуды, инфекционные заболевания, менструация, беременность и период лактации.
Как восстанавливают девственность
Гименопластика бывает двух видов: краткосрочная и долгосрочная. В первом случае защитную плёнку на входе во влагалище восстанавливают путём соединения остатков «родной» девственной плевы. Во втором — используют «донорский» кусочек слизистой влагалища.
Вне зависимости от метода гименопластика занимает не более получаса и проводится под местной анестезией.
Главное отличие — устойчивость эффекта. После краткосрочной гименопластики девственная плева остаётся цельной не более двух недель. После этого нити, которые используют для сшивания плевы, рассасываются, а эффект сходит на нет. Такой метод врачи рекомендуют, когда дата интимной близости известна наверняка.
Долгосрочная гименопластика каких-либо ограничений по времени не имеет: девственность сохраняется до первого секса.
Восстановление после гименопластики
После краткосрочной операции женщина может вернуться к привычному образу жизни уже на следующий день, в том числе не противопоказана интимная близость.
Долгосрочный метод требует чуть более длительного восстановления. Сразу после операции пациентка может испытывать определённый дискомфорт. Важно соблюдать рекомендации врача, в том числе принимать назначенные им противовоспалительные или антибактериальные препараты.
После такой процедуры в течение 3–4 недель нельзя вступать в половые контакты, пользоваться интимными игрушками, тампонами, вагинальными свечами. Под запрет попадают занятия спортом, поднятие тяжестей, походы в бассейны, бани и сауны.
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