Врач во время ЭКО оплодотворил пациентку своей спермой. А вы точно гинеколог?

В конце 1980-х Шэрон Хейс и её муж мечтали о потомстве. Самостоятельно зачать ребёнка у них не получилось и поэтому они обратились к процедуре ЭКО. Их первый ребёнок появился на свет именно так. Спустя некоторое время они решились на второго.

Женщина обратилась за консультацией к врачу Дэвиду Клейпуле из города Спокан (штат Вашингтон). Специалиста ей посоветовал друг. Хейс рассказывает, что что-то её на приёмах у врача напрягало и тревожило, но она не придала этому значения. После нескольких попыток искусственного оплодотворения женщина всё-таки забеременела и в 1990-м родила дочь Брианну.

Правда, крепким здоровьем дочка не выделялась: за свои 33 года она лечила лейкемию, вирус Эпштейна-Барра, перенесла пять операций на тазобедренном суставе и фактически заново научилась ходить. И ещё у её обнаружилось расстройство сна. В 33 года женщина решила узнать о предрасположенности к другим болячкам и найти своих родственников. Она сделала ДНК-тест, загрузила данные на сайт и нашла нескольких братьев и сестёр, а потом и биологического отца. Им оказался тот самый гинеколог.

Девушка рассказала обо всём своей 67-летней матери — та была в шоке. Она подала против Дэвида Клейпулы иск, в котором обвинила его в мошенничестве и медицинской халатности, и теперь требует компенсации.

Впрочем, есть и более честные доноры. Например, в Великобритании донор-любитель уже помог появиться на свет 170 детям. И останавливаться на достигнутом он не намерен. Причём для него это хобби, а не способ заработка.