Главная ошибка, которая хоронит новогоднее настроение

Некоторые люди так суетятся перед Новым годом, что к 31 декабря настроение уже ни к чёрту, да и отдых на январских каникулах особой радости не приносит. Поэтому первый совет — используйте подготовку к Новому году, как источник вдохновения , сказала Андриевская «Газете.Ru».

«Главное – не откладывайте выбор подарков на последний день, и тогда новогодний шоппинг может превратиться в терапевтический», — пояснила специалист.

Второй совет — не пытайтесь закончить все неоконченные дела к концу года. На самом деле фраза «давайте уже после праздников» — не такая уж и вредная. Праздник — такой же обычный день в календаре, поэтому, если не удалось завершить дела в 2023-м, значит, на то были причины, объяснила психолог. И нечего из-за этого переживать.

Третье — не обращайте внимание на блогеров с «итогами года» в соцсетях. Все эти посты с рассказами о своих достижениях могут убить новогоднее настроение, вызвав угрызения совести.

«Возможно, вам как раз не хватало времени восстановить энергию, чтобы добиться поставленной цели. А чувство вины лишь отнимает силы», — подчеркнула эксперт.

И последнее — помогайте близким с подготовкой к Новому году. Например, можно помочь хозяйке с готовкой. Иначе к моменту празднования она будет как выжатый лимон. Распределяйте обязанности.