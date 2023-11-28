Дибров признался, на чём держится его четвёртый брак. И это не просто любовь
Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, в чём секрет его семейной жизни с супругой Полиной. Пара вместе уже 14 лет и живёт душа в душу. По словам мэтра, женщины не придают должного значения интиму в браке, и именно из-за этого рушатся семьи. Мужчины в итоге уходят к молоденьким. Сам Дибров старше своей избранницы на 30 лет.
Секрет брака кроется именно в интиме, сказал Дибров порталу Prozvezd.
Телеведущий отметил, что в браке с четвёртой женой его всё устраивает. В то же время Диброву жаль женщин, которые нанимают коучей и ходят к психологам, чтобы разобраться в семейных проблемах. По его мнению, решение всех их неурядиц лежит на поверхности.
«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером. Да возьми ты две свечи, да купи ты бутылочку шампанского и скажи ему откровенно всё то, что говорила 40 или 30 лет назад, когда ты шла с ним в загс!» — объяснил шоумен.
Но кажется, всё же бывают проблемы посерьёзней. Как рассказывала ранее телеведущая Ольга Бузова, в браке с бывшим футболистом Дмитрием Тарасовым ей приходилось терпеть абьюз. Муж заставлял её варить борщ после работы.