Главные ошибки в зале после новогодних праздников. Поберегите себя

Ошибки в тренировках после долгого перерыва

1. Работать с тем же весом, что и до праздников. Мышцы, которые долго были в покое, отвыкли от привычных нагрузок, поэтому лучше уменьшить рабочий вес в 1,5–2 раза, чтобы постепенно увеличивать нагрузку и вернуться в прежний режим без травм и перетренированности.

2. Заниматься в том же темпе, что и до праздников. Если до перерыва вы ходили в зал каждый день, лучше притормозить. Для организма резкое возвращение в такой ритм станет огромным стрессом, который может обернуться серьёзным упадком сил и травмами.

3. Тренироваться так же долго, как раньше. Если в среднем тренировка занимала 60 минут, то лучше сократить её до 30–40 минут. За время праздников тело отвыкло от продолжительных интенсивных нагрузок, поэтому велик риск заработать травмы и переутомление.

4. Пренебрегать восстановлением. После тренировки мышцам нужно время на восстановление. Необходимо достаточно пить, сбалансировано питаться, спать не менее 8 часов и не забывать про массажи, тёплую ванну и расслабление.

5. Садиться на жёсткую диету. Специалист рекомендует не пытаться компенсировать голодовкой всё, что было съедено за время выходных. Это вредно не только для физического здоровья, но и для психологического состояния: велик риск сорваться и уйти в долгое бесконтрольное заедание. Постепенно переходите на привычный сбалансированный рацион.

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