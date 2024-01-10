Глюк'оZа с семьей покинула Россию после скандальной вечеринки

Глюк’оZа посетила вечеринку Ивлеевой в московском клубе «Мутабор», и хоть ей досталось меньше всех, но всё равно артистка столкнулась с последствиями. Её не оштрафовали как некоторых и не посадили в спецприёмник, но Максим Фадеев, продюсер, запустивший в нулевых проект Глюк’оZа, решил возродить идею, но уже без Ионовой — и всё из-за вечеринки. Об этом он заявил напрямую.

Больше всего не повезло рэперу Vacio, который всё никак не может выйти из спецприёмника и которому вручили повестку в военкомат. Многих артистов не пригласили на новогодние концерты и мероприятия, им отменили концерты, поэтому Собчак осталась без 15 млн рублей, Ивлеева — без 25 млн, а Киркоров — без 70 млн рублей.