Гнойники и облысение. Чем грозит модный тренд на мытье головы раз в месяц

Моете голову раз в месяц? Врач рассказала, что во что превратятся волосы (что станет с волосами). Модный тренд на мытьё головы раз в месяц грозит облысением. Так сказала врач.

По словам врача-дерматовенеролога, трихолога Юлии Нагайцевой, мытьё волос — это процесс, связанный с гигиеной, а не чем-то иным. На коже головы, в зависимости от ее сухости, с определённой скоростью накапливаются излишки себума, выделения потовых желез и прочее, что нужно периодически удалять.

Мытьё головы с этим прекрасно справляется. А вот если этого не делать, то внутри этой массы может развиться что-то нехорошее — в ней прекрасно размножаются бактерии, а это прямая дорога к воспалениям, инфекциям, гнойничковым поражениям, которые потом придётся долго лечить, в том числе антибиотиками. Это может привести к выпадению волос.

Особенно нельзя таким трендам следовать людям, у которых себорейный дерматит, есть зуд или фолликулит. Мытьё головы раз в месяц может вызвать у них обострение. Лучше всего, считает трихолог, очищать кожу головы по мере загрязнения, которое происходит у каждого индивидуально. Людям с жирной кожей может требоваться ежедневное мытьё головы, а с сухой — хватит и раза в неделю.