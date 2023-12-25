Жизнь
11:20, 25 декабря 2023
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Год Дракона: что в 2024-м принесёт деньги и удачу? 5 примет

Уходит год чёрного водяного Кролика и наступает год зелёного древесного дракона. На Востоке дракона считают существом со сверхъестественными способностями. В китайской культуре, к примеру, он ассоциируется с могуществом, счастьем и долголетием. Не случайно, в Китае даже отмечают отдельный праздник, посвящённый этому существу. Рассказываем, какие есть приметы на год Дракона и как привлечь удачу в 2024 году.

Год Дракона: что в 2024-м принесёт деньги и удачу? 5 примет
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** Ставим дома статуэтку дракон

Считается, что самый простой способ привлечь удачу — поставить дома символ 2024 года, то есть какую-нибудь статуэтку дракона. Для успеха в любовных делах ставят статуэтку пары драконов. Деньги привлекают драконом на янтарной подставке.

**Отмечаем Новый год без мишуры

Дракон символизирует силу и могущество, поэтому люди верят, что лишние украшения и роскошь в доме ни к чему. Мишурой дом лучше не украшать.

**Ставим живую ёлку

Дракон любит натуральные деревья, поэтому на 2024-й искусственную ёлку лучше не ставить. В целом украшения из дерева дом в 2024-м только приветствуются.

**Ставим дома свечи

Согласно примете, на столе обязательно должны стоять свечи зелёного или красного цвета. Но дарить их ни в коем случае нельзя.

**Перчим еду

Драконов часто изображают огнедышащими, и это не случайно. Древние культуры считали огонь символом силы, энергии. Огнедышащий дракон символизирует мощь и авторитет, а также представляет себя как защитника и стража. «Огонька» можно придать даже обычной еде, просто добавив в неё перца. Считается, что это поможет привлечь к себе удачу и деньги.

Уже придумали, что подарить на Новый год друзьям, родным и коллегам? Иногда лучше, чтобы подарок был символическим, но хотя бы уместным. А вот что точно не стоит дарить — можно узнать здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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