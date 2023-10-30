Годовалый малыш отравился пивом и попал в реанимацию. Допил за батей

Как пишет Mash на Мойке, мать мальчика захотела принять душ и попросила живущего по соседству крёстного присмотреть за сыном. Папа малыша в это время спал. Как позже рассказал нянь, он порядка 20 минут занимал крестника мультиками и игрой на гитаре, после вернул родителям. Мама малыша к этому времени закончила водные процедуры. Ребёнок был в полном порядке, даже перекусил на кухне зефиром.

Но вскоре ситуация изменилась: мальчик стал очень вялым и сонным. Обеспокоенная такими изменениями женщина вызвала скорую помощь, а сын тем временем уснул у неё на руках. Уже в больнице обнаружили, что мальчик без сознания, в тяжёлом состоянии от отравления этанолом — ребёнка отправили в отделение реанимации.

Мама пострадавшего ребёнка подозревает, что всему виной недопитая бутылка пива, которую отец оставил на кухне перед тем, как лечь спать. Он собирался её выкинуть, но любопытный ребёнок добрался до спиртного раньше. Вывод: убирать мусор за собой всегда лучше сразу.