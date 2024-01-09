Годы не помеха. Знаменитости, которые стали отцами в почтенном возрасте

Иван Краско

Отечественный рекордсмен среди звёздных пап может похвастаться не только количеством детей (у него их шестеро) и бурной личной жизнью (четыре только официальные жены и множество реальных и приписываемых ему молодых любовниц), но и самым поздним возрастом отцовства. Младшая дочь Дарья появилась в отношениях с Юлией Кичемасовой в 2020 году, когда знаменитому актёру аккурат стукнуло 90 лет. Для этого молодой маме пришлось прибегнуть к процедуре ЭКО, используя замороженный биоматериал Краско, но чего не сделаешь ради детей.

Аль Пачино

В июне 2023 года 83-летняя звезда «Крёстного отца», голливудский актёр Аль Пачино стал отцом в четвёртый раз. Его возлюбленной, продюсеру Нур Альфалла, всего 29 лет. Разница в возрасте семейному счастью не помешало, так что старина Аль стал одним из самых старых «молодых пап» Голливуда.

Роберт Де Ниро

9 мая 2023 года стало известно, что у Роберта Де Ниро появился седьмой ребёнок. Об этом 79-летний актёр рассказал в интервью ET Canada. О том, кто мать новорождённого, не сообщается.

Роберт Де Ниро был дважды женат. В первом браке с Дайэнн Эбботт у актёра родилась дочь Дрена, которой уже 51 год, а также сын Рафаэль. Вторая супруга Де Ниро, Грейс Хайтауэр, родила от него сына Эллиота и дочь Хелен. Кроме того, у актёра есть внебрачные дети — сыновья-близнецы Джулиан и Аарон — от экс-возлюбленной Туки Смит.

Эммануил Виторган

В 2018 году Эммануил Виторган неожиданно сообщил о рождении ребёнка. Его супруга Ирина Млодик, которой на тот момент было 55 лет, родила дочь, которую назвали Этель. Самому актёру на момент рождения ребёнка было и вовсе 78.

В 2019 году супруги вновь стали родителями. На свет появилась дочь Клара, правда, на этот раз не без помощи суррогатной матери.

Помимо маленьких детей, у Виторгана есть уже взрослые наследники: сын Максим и дочь Ксения.

Мик Джаггер

В 2016 году фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер стал отцом в восьмой раз — у музыканта и его возлюбленной, балерины Мелани Хэмрик родился сын. На тот момент Мику Джаггеру было 73 года.

Отметим, что у Мика Джаггера есть и другие дети — от Марши Хант, Бьянки Джаггер, Джерри Холл и Лусианы Хименес Морад, а ещё пятеро внуков.

Олег Табаков

В 90-е годы актёр и режиссёр Олег Табаков закрутил роман со студенткой Мариной Зудиной. Их отношения развивались бурно, и в 1995 году, когда девушке было 29 лет, а режиссёру 59, они заключили брак. В возрасте 60 лет Олег Павлович стал отцом — супруга родила сына Павла. В 2006 году у пары родилась дочь Мария. На тот момент Табакову стукнул 71 год.

Кроме того, у режиссёра есть 62-летний сын Антон и 57-летняя дочь Александра, которые родились у Табакова в браке с Людмилой Крыловой.

В 2018 году Олег Павлович ушёл из жизни.

Ричард Гир

В 2020 году СМИ сообщили о том, что у Ричарда Гира и его возлюбленной Алехандры Сильвы родился сын. На тот момент Гиру было 70, почти 71 год. Малыш стал вторым общим ребёнком пары — первенец Александр появился на свет в феврале 2018 года.

При этом у актёра также есть 20-летний сын, которого родила американская актриса и бывшая модель Кэри Ловелл.