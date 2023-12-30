Годы не те. Александр Васильев объяснил, почему не появится в «Модном приговоре»

По словам Васильева, его звали вновь вести шоу, но он вынужден был отказаться.

«По состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять это приглашение», — сказал 65-летний Васильев, отметив, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

Историк моды добавил, что постоянного соведущего для Хромченко не нашли, поэтому ведущие будут постоянно меняться, написал «Абзац».

Ранее сообщалось, что на роль Судьи в «Модный приговор» пробуется стилист Александр Рогов и актёр Игорь Верник, а Защитником хочет быть телеведущая Татьяна Геворкян и певица Миа Бойка. Кто ещё хочет засветиться в модном шоу читайте тут.