Голливудский актёр Кристиан Оливер передал привет из рая незадолго до страшной гибели
Поклонники американского и немецкого актёра Кристиана Оливера, погибшего в авиакатастрофе на Карибах 6 января, нашли в его соцсетях едва ли не пророческий пост. 51-летний Оливер оставил поздравление с Новым годом, которое начиналось с фразы: «Привет откуда-то из рая!». Спустя всего 3 дня частый самолёт со звездой фильмов «Спиди Гонщик» и «Валькирия» рухнул в море на Карибах.
«К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер в том поздравлении.
Оливер вместе с двумя дочерями — 10-летней Анникой и 12-летней Мадитой — возвращался из отпуска на Карибских островах на небольшом частом самолёте. Практически на подлёте к береговой линии воздушное судно внезапно рухнуло — оно практически вертикально врезалось в воду на большой скорости.
Местные рыбаки и дайверы пытались помочь потерпевшим крушение, но спасти никого не удалось. Помимо Оливера и его дочек, в катастрофе погиб пилот легкомоторного самолёта.
Ранее российский актёр Сергей Пепеляев скончался на 33-м году жизни. Большинству зрителей Пепеляев известен по фильму «Географ глобус пропил».