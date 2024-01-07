Жизнь
12:00, 07 января 2024
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Голливудский актёр Кристиан Оливер передал привет из рая незадолго до страшной гибели

Поклонники американского и немецкого актёра Кристиана Оливера, погибшего в авиакатастрофе на Карибах 6 января, нашли в его соцсетях едва ли не пророческий пост. 51-летний Оливер оставил поздравление с Новым годом, которое начиналось с фразы: «Привет откуда-то из рая!». Спустя всего 3 дня частый самолёт со звездой фильмов «Спиди Гонщик» и «Валькирия» рухнул в море на Карибах.

Голливудский актёр Кристиан Оливер передал привет из рая незадолго до страшной гибели
© YouTube-канал New York Post/кадр из видео

«К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер в том поздравлении.

Оливер вместе с двумя дочерями — 10-летней Анникой и 12-летней Мадитой — возвращался из отпуска на Карибских островах на небольшом частом самолёте. Практически на подлёте к береговой линии воздушное судно внезапно рухнуло — оно практически вертикально врезалось в воду на большой скорости.

Местные рыбаки и дайверы пытались помочь потерпевшим крушение, но спасти никого не удалось. Помимо Оливера и его дочек, в катастрофе погиб пилот легкомоторного самолёта.

Ранее российский актёр Сергей Пепеляев скончался на 33-м году жизни. Большинству зрителей Пепеляев известен по фильму «Географ глобус пропил».

Автор:Евгения Лещова
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