Голливудский актёр Кристиан Оливер передал привет из рая незадолго до страшной гибели

«К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли», — написал Оливер в том поздравлении.

Оливер вместе с двумя дочерями — 10-летней Анникой и 12-летней Мадитой — возвращался из отпуска на Карибских островах на небольшом частом самолёте. Практически на подлёте к береговой линии воздушное судно внезапно рухнуло — оно практически вертикально врезалось в воду на большой скорости.

Местные рыбаки и дайверы пытались помочь потерпевшим крушение, но спасти никого не удалось. Помимо Оливера и его дочек, в катастрофе погиб пилот легкомоторного самолёта.

Ранее российский актёр Сергей Пепеляев скончался на 33-м году жизни. Большинству зрителей Пепеляев известен по фильму «Географ глобус пропил».