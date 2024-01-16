Голодные ведьмы и злой домовой. Кого остерегаться в Гордеев день 16 января

Считалось, что в Гордеев день ведьмы отправлялись на гуляния, а после возвращались голодными и выдаивали коров досуха, из-за чего те могли погибнуть.

Чтобы такого не случилось, крестьяне крепили на ворота в хлев разные обереги и конопатили щели в стенах.

Также в Гордеев день задабривали домового. Ведь, если не уделять ему должного внимания, домовой может и разозлиться. Но вкусы у этого существа были своеобразными: подавай ему пирог из трёх видов муки вместе с молоком — и обязательно у печки.

Девушкам в этот день надо было умыться снегом, чтобы сохранить красоту и молодость.

О продолжающихся святках можно почитать здесь. Там же и самые распространённые гадания на суженого.