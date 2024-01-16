10:00, 16 января 2024
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Голодные ведьмы и злой домовой. Кого остерегаться в Гордеев день 16 января
16 января (3-го по старому стилю) православные чтят память мученика Гордия. Он был преуспевающим военным в Римской империи. Но оставил карьеру, богатство, родню и рабов и удалился в пустыню ради христианской веры. После выступлений в защиту христиан его мучили и отсекли голову в цирке. Но на Руси с этим днём были связаны свои традиции.
Считалось, что в Гордеев день ведьмы отправлялись на гуляния, а после возвращались голодными и выдаивали коров досуха, из-за чего те могли погибнуть.
Чтобы такого не случилось, крестьяне крепили на ворота в хлев разные обереги и конопатили щели в стенах.
Также в Гордеев день задабривали домового. Ведь, если не уделять ему должного внимания, домовой может и разозлиться. Но вкусы у этого существа были своеобразными: подавай ему пирог из трёх видов муки вместе с молоком — и обязательно у печки.
Девушкам в этот день надо было умыться снегом, чтобы сохранить красоту и молодость.
О продолжающихся святках можно почитать здесь. Там же и самые распространённые гадания на суженого.