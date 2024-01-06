Гонорары Кати Лель выросли в несколько раз. Помог «Мой мармеладный»?

Раньше гонорар певицы был от 900 000 до 1 млн рублей. В праздники брала чуть больше — до 1,5 млн рублей за 45-минутное выступление.

Но уже в нынешние праздники цены на частные концерты Лель начинаются от 4 млн рублей. После них выступления могут подешеветь до 3 млн, считают в крупнейшем агентстве по организации мероприятий.

«Цену звезда будет формировать в зависимости от числа запросов — если у нее весной (как говорят) каждые выходные нарасхват, то и цена концерта может стать «новогодней». Можно предположить, что на богатых свадьбах и прочих частных торжествах она войдет в топ-5 по заказам среди женщин певиц в 2024 году», — рассказали там.

Недавно Лель призналась, что чуть не сошла с ума от счастья, когда «Мой мармеладный» стал мировым хитом.