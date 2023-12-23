Жизнь
20:40, 23 декабря 2023
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Гордон подкинула Кудрявцевой оправдание для её привычки ругаться матом

Телеведущая Лера Кудрявцева за кадром не стесняется пользоваться нецензурной лексикой. «Это мой бич», — честно призналась она журналистам. По словам звезды, за такое ей часто прилетает от мамы и от близкой подруги адвоката Кати Гордон. Впрочем, благодаря последней у Кудрявцевой появилось идеальное оправдание своей любви к русскому мату.

Гордон подкинула Кудрявцевой оправдание для её привычки ругаться матом
© YouTube-канал «Начало»/кадр из видео

Однажды Гордон рассказала Кудрявцевой, что в старину люди с помощью мата изгоняли леших. Надо было прийти в лес и послать духа в известном направлении. Считалось, что после этого он исчезал.

Кудрявцева, по её словам, взяла такую отмазку на вооружение. Гордон это подтвердила.

«Лера теперь всё этим оправдывает», — процитировал адвоката телеграм-канал «Звездач».

Кудрявцева и Гордон давно дружат. А теперь ещё и вместе выступают на сцене. Они создали группу «Зависть» и объяснили, зачем она нужна.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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