Гордон подкинула Кудрявцевой оправдание для её привычки ругаться матом

Однажды Гордон рассказала Кудрявцевой, что в старину люди с помощью мата изгоняли леших. Надо было прийти в лес и послать духа в известном направлении. Считалось, что после этого он исчезал.

Кудрявцева, по её словам, взяла такую отмазку на вооружение. Гордон это подтвердила.

«Лера теперь всё этим оправдывает», — процитировал адвоката телеграм-канал «Звездач».

Кудрявцева и Гордон давно дружат. А теперь ещё и вместе выступают на сцене. Они создали группу «Зависть» и объяснили, зачем она нужна.