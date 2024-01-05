Жизнь
15:20, 05 января 2024
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Горнолыжный сезон в России начался непривычно

Зима в этом году порадовала снежным Новым годом и не очень порадовала морозами, которые, видимо, продлятся все праздники. А вот любителям лыж и сноубордов подфартило: в 2024 году горнолыжный сезон в Сочи уже стартовал, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Всё из-за снегопадов, которые хорошо покрыли горные склоны.

Freepik/pressfoto

Freepik/pressfoto

Даже на Красной поляне, которая располагается на высоте всего 540 м над уровнем моря, снег уже есть, отметил Вильфанд.

Так что сезон для любителей покататься с гор начался вместе с новым годом. Хотя в предыдущие годы он очень редко стартовал даже раньше середины января, отметил метеоролог.

К тому же выпавший снег будет долго таять, так что в этом году можно будет покататься подольше, сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Если вы тоже уважаете снежные склоны, но пока не выбрали подходящее направление для зимнего отпуска, вот список курортов, где можно покататься зимой.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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