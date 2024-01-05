Горнолыжный сезон в России начался непривычно
Зима в этом году порадовала снежным Новым годом и не очень порадовала морозами, которые, видимо, продлятся все праздники. А вот любителям лыж и сноубордов подфартило: в 2024 году горнолыжный сезон в Сочи уже стартовал, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Всё из-за снегопадов, которые хорошо покрыли горные склоны.
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Даже на Красной поляне, которая располагается на высоте всего 540 м над уровнем моря, снег уже есть, отметил Вильфанд.
Так что сезон для любителей покататься с гор начался вместе с новым годом. Хотя в предыдущие годы он очень редко стартовал даже раньше середины января, отметил метеоролог.
К тому же выпавший снег будет долго таять, так что в этом году можно будет покататься подольше, сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.
Если вы тоже уважаете снежные склоны, но пока не выбрали подходящее направление для зимнего отпуска, вот список курортов, где можно покататься зимой.