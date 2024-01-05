Горнолыжный сезон в России начался непривычно

Даже на Красной поляне, которая располагается на высоте всего 540 м над уровнем моря, снег уже есть, отметил Вильфанд.

Так что сезон для любителей покататься с гор начался вместе с новым годом. Хотя в предыдущие годы он очень редко стартовал даже раньше середины января, отметил метеоролог.

К тому же выпавший снег будет долго таять, так что в этом году можно будет покататься подольше, сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Если вы тоже уважаете снежные склоны, но пока не выбрали подходящее направление для зимнего отпуска, вот список курортов, где можно покататься зимой.