Горожанам рассказали, какие места зимой лучше обходить стороной

Там отметили, что спорт и активный досуг в праздники — это замечательно, но нельзя забывать и о безопасности. Во-первых, не стоит разводить открытый огонь (даже на мангале) в местах, где нет специально оборудованной площадки.

Во-вторых, лучше не кататься с горки на ледянках и тюбингах там, где есть деревья, водоёмы или проезжая часть совсем рядом.

Стоит также осторожнее ходить. Сейчас особенно скользко, поэтому подошва у обуви не должна скользить.

Передвигаться лучше не спеша, ступая на всю стопу. А ещё лучше не ходить по льду и не проверять его прочность ударом ноги.

«Замёрзший водоём на природных территориях Москвы не место для прогулок», — предупредили в ведомстве.

Если вы всё-таки рискнули выйти на лёд и провалились в воду, вот как нужно действовать, чтобы выбраться на берег.