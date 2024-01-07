Горожанам рассказали, какие места зимой лучше обходить стороной
Москвичей предупредили, что замёрзшие водоёмы в городе опасны для прогулок. Зима, конечно, прекрасна своим белым порхающим снежком и катками, на которых можно порубиться в хоккей или просто проехаться туда-сюда. А сколько удовольствия приносят зимние забавы вроде катания с горки. Всё бы хорошо, но только такой досуг нередко заканчивается травмами. О мерах предосторожности рассказали в столичном департаменте природопользования.
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Там отметили, что спорт и активный досуг в праздники — это замечательно, но нельзя забывать и о безопасности. Во-первых, не стоит разводить открытый огонь (даже на мангале) в местах, где нет специально оборудованной площадки.
Во-вторых, лучше не кататься с горки на ледянках и тюбингах там, где есть деревья, водоёмы или проезжая часть совсем рядом.
Стоит также осторожнее ходить. Сейчас особенно скользко, поэтому подошва у обуви не должна скользить.
Передвигаться лучше не спеша, ступая на всю стопу. А ещё лучше не ходить по льду и не проверять его прочность ударом ноги.
«Замёрзший водоём на природных территориях Москвы не место для прогулок», — предупредили в ведомстве.
Если вы всё-таки рискнули выйти на лёд и провалились в воду, вот как нужно действовать, чтобы выбраться на берег.