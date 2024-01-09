Горячее и витаминное. Врач рассказала, как надо питаться зимой
В холода организму приходится приспосабливаться к условиям окружающей среды, о которых за долгие месяцы он уже позабыл. Питание — это источник энергии и полезных веществ, поэтому зимой его необходимо скорректировать. Главные правила перечислила кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.
Питание зимой: 10 главных правил
1. Питайтесь полноценно. Врач порекомендовала есть:
- полезные жиры — жирная морская рыба, растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное);
- зерновые продукты — лучше всего из цельного зерна или с добавлением отрубей и проростков;
- белок — нежирное мясо, курица, индейка, молочные продукты, бобовые.
2. Ешьте поменьше мучного и сладкого. Дополнительные калории лучше получать из полезных продуктов. Вот несколько вариантов:
- добавляйте в салаты и супы крупы, орехи или семена;
- чаще ешьте мясные, рыбные и молочные продукты и блюда;
- вместо сахара выбирайте сухофрукты;
- съедайте по 30 г орехов в сутки — они помогут поддержать умственную активность, укрепить иммунитет, улучшить работу пищеварительной системы, снять стресс и напряжение, повысить настроение.
3. Ешьте больше овощей, фруктов и зелени. Лучше всего — местные сезонные овощи. Долго хранятся и сохраняют полезные вещества свёкла, тыква, репчатый лук, капуста, репа и морковь.
Свежая зелень — петрушка, укроп, зелёный лук и различные виды салатов — богата фитонцидами, которые помогают бороться с инфекциями. Томатная паста и томатное пюре — источник антиоксиданта ликопина.
Также обратите внимание на замороженные фрукты и овощи. По словам Денисовой, в них отлично сохраняются витамины и есть антиоксиданты.
«Ягоды, фрукты и овощи, которые были заморожены летом сразу после сбора, гораздо полезнее выращенных зимой тепличных овощей и ягод из супермаркетов», — отметила врач в разговоре с aif.ru.
4. Используйте специи. Во-первых, за счёт них можно разнообразить и обогатить рацион биологически активными веществами. Во-вторых, у многих из них есть согревающие свойства. А в-третьих, это ещё и вкусно — например, гвоздика, кардамон, имбирь и чёрный перец придадут еде особый аромат. Диетолог порекомендовала добавлять в готовую еду по щепотке приправ. Но помните, что острые специи противопоказаны при болезнях желудка и воспалении внутренних органов.
5. Чередуйте продукты. Это ещё один вклад в то, чтобы разнообразить питание и дать организму больше полезных веществ. Варианты: ешьте каши из разных круп, соки выжимайте из различных фруктов и овощей, меняйте виды мясных блюд и сорта хлеба.
6. Ешьте тёплое. По словам врача, отличный вариант для зимы — наваристые супы. Также полезно добавлять в горячие блюда согревающие специи — кардамон, имбирь, кориандр и различные виды перца.
7. Наполняйте организм витаминами. Основные источники витамина С зимой — цитрусовые, шиповник, свежая и квашеная капуста. Витамина D — яйца, рыба, молочные продукты и печень трески. Витамин A содержится в сливочном масле, печени животных, яичном желтке. Также можно принимать витаминно-минеральные комплексы.
8. Пейте достаточно воды. В холода организм в ней особенно нуждается. Выпивать нужно не меньше 1,5−2 л в сутки.
9. Придерживайтесь дробного питания. Желательно есть каждые 3−4 часа. Порции — объёмом не больше стакана.
10. Будьте физически активны. Гуляйте на свежем воздухе, вместо лифта выберите лестницу, делайте упражнения хотя бы по 30 минут в день. Также важно достаточно спать.
У россиян за плечами длинные новогодние праздники и целое разнообразие съеденного за эти дни. Причём во многом совсем не полезного. После такого аттракциона пищеварительной системе нужен отдых. Диетолог-консультант Алексей Кабанов порекомендовал устроить разгрузочные дни. Но речь не о голодании.