Жизнь
11:20, 05 декабря 2023
2 мин.

Горячее яйцо не спасёт. Врач рассказал, как на самом деле лечат синусит

Постоянно заложенный нос, гнойные выделения из него, головная боль — всё это признаки синусита. Так называют воспаление слизистых околоносовых пазух и полости носа. С этим серьёзным заболеванием связано очень много мифов. Как правильно лечить синусит, рассказал заведующий ЛОР-отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Новой Басманной Станислав Липский.

Горячее яйцо не спасёт. Врач рассказал, как на самом деле лечат синусит
© Freepik

Откуда берётся синусит

Как правило, синусит — это бактериальное осложнение вирусной инфекции: из-за отёка слизистой в носу блокируется отток из пазух, начинается воспаление в них.

Выделяют несколько видов синусита:

  • верхнечелюстной (гайморит), когда воспаляются верхнечелюстные пазухи;
  • фронтит — воспаляются лобные пазухи;
  • сфеноидит — под ударом оказывается клиновидная пазуха, - этмоидит — воспаление клетки решётчатого лабиринта.

Синусит бывает острый — длится от нескольких дней до 3 месяцев. Всё, что дольше, это уже хронический синусит, рассказал Липский.

Симптомы синусита

О синусите можно говорить, если у больного имеются 2 или больше таких симптомов, как:

  • затруднение носового дыхания (заложенность носа);
  • появление отделяемого из носа и/или носоглотки;
  • давление или боль в области лица;
  • головная боль;
  • снижение или потеря обоняния.

Диагноз может поставить врач-оториноларинголог. «Золотой стандарт» диагностики синусита — компьютерная томография. Менее информативный способ — рентгеновский снимок.

Как правильно лечить синусит

Некоторые пытаются лечить синусит подручными средствами из народной медицины. Чтобы прогреть нос, они водят по лицу горячим яйцом, прикладывают горячую соль и т. п. Это не только бесполезно, но и опасно, так как может привести к тяжёлым осложнениям, предупредил доктор.

Правильную тактику лечения может выбрать только врач. Так что, если вы заподозрили у себя это заболевание, не тратьте время на самолечение и идите в больницу.

Отдельная разновидность гайморита — тот, что вызван воспалительным хроническим процессом на верхних зубах — периодонтитом. Тогда инфекция с верхушек корней зубов попадает в пазухи. Лечат такое заболевание совместно со стоматологом.

Когда делают прокол при синусите

В зависимости от тяжести или длительности течения показано различное лечение синусита, пояснил Липский. Оно может быть только медикаментозное. А при гайморите показана также пункция одной или нескольких верхнечелюстных пазух.

«Пункцию проводит врач-оториноларинголог, возможно, в амбулаторных условиях в поликлинике. Показаниями к пункции является наличие гноя в верхнечелюстных пазухах, неэффективность нескольких дней антибактериальной терапии, наличие лицевой, головной боли. При затяжном течении, при возможных появлениях осложнений необходима госпитализация в ЛОР-стационар», — заключил врач.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.