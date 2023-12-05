Горячее яйцо не спасёт. Врач рассказал, как на самом деле лечат синусит

Откуда берётся синусит

Как правило, синусит — это бактериальное осложнение вирусной инфекции: из-за отёка слизистой в носу блокируется отток из пазух, начинается воспаление в них.

Выделяют несколько видов синусита:

верхнечелюстной (гайморит), когда воспаляются верхнечелюстные пазухи;

фронтит — воспаляются лобные пазухи;

сфеноидит — под ударом оказывается клиновидная пазуха, - этмоидит — воспаление клетки решётчатого лабиринта.

Синусит бывает острый — длится от нескольких дней до 3 месяцев. Всё, что дольше, это уже хронический синусит, рассказал Липский.

Симптомы синусита

О синусите можно говорить, если у больного имеются 2 или больше таких симптомов, как:

затруднение носового дыхания (заложенность носа);

появление отделяемого из носа и/или носоглотки;

давление или боль в области лица;

головная боль;

снижение или потеря обоняния.

Диагноз может поставить врач-оториноларинголог. «Золотой стандарт» диагностики синусита — компьютерная томография. Менее информативный способ — рентгеновский снимок.

Как правильно лечить синусит

Некоторые пытаются лечить синусит подручными средствами из народной медицины. Чтобы прогреть нос, они водят по лицу горячим яйцом, прикладывают горячую соль и т. п. Это не только бесполезно, но и опасно, так как может привести к тяжёлым осложнениям, предупредил доктор.

Правильную тактику лечения может выбрать только врач. Так что, если вы заподозрили у себя это заболевание, не тратьте время на самолечение и идите в больницу.

Отдельная разновидность гайморита — тот, что вызван воспалительным хроническим процессом на верхних зубах — периодонтитом. Тогда инфекция с верхушек корней зубов попадает в пазухи. Лечат такое заболевание совместно со стоматологом.

Когда делают прокол при синусите

В зависимости от тяжести или длительности течения показано различное лечение синусита, пояснил Липский. Оно может быть только медикаментозное. А при гайморите показана также пункция одной или нескольких верхнечелюстных пазух.