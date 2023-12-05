Горячее яйцо не спасёт. Врач рассказал, как на самом деле лечат синусит
Постоянно заложенный нос, гнойные выделения из него, головная боль — всё это признаки синусита. Так называют воспаление слизистых околоносовых пазух и полости носа. С этим серьёзным заболеванием связано очень много мифов. Как правильно лечить синусит, рассказал заведующий ЛОР-отделением Центральной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» на Новой Басманной Станислав Липский.
Откуда берётся синусит
Как правило, синусит — это бактериальное осложнение вирусной инфекции: из-за отёка слизистой в носу блокируется отток из пазух, начинается воспаление в них.
Выделяют несколько видов синусита:
- верхнечелюстной (гайморит), когда воспаляются верхнечелюстные пазухи;
- фронтит — воспаляются лобные пазухи;
- сфеноидит — под ударом оказывается клиновидная пазуха, - этмоидит — воспаление клетки решётчатого лабиринта.
Синусит бывает острый — длится от нескольких дней до 3 месяцев. Всё, что дольше, это уже хронический синусит, рассказал Липский.
Симптомы синусита
О синусите можно говорить, если у больного имеются 2 или больше таких симптомов, как:
- затруднение носового дыхания (заложенность носа);
- появление отделяемого из носа и/или носоглотки;
- давление или боль в области лица;
- головная боль;
- снижение или потеря обоняния.
Диагноз может поставить врач-оториноларинголог. «Золотой стандарт» диагностики синусита — компьютерная томография. Менее информативный способ — рентгеновский снимок.
Как правильно лечить синусит
Некоторые пытаются лечить синусит подручными средствами из народной медицины. Чтобы прогреть нос, они водят по лицу горячим яйцом, прикладывают горячую соль и т. п. Это не только бесполезно, но и опасно, так как может привести к тяжёлым осложнениям, предупредил доктор.
Правильную тактику лечения может выбрать только врач. Так что, если вы заподозрили у себя это заболевание, не тратьте время на самолечение и идите в больницу.
Отдельная разновидность гайморита — тот, что вызван воспалительным хроническим процессом на верхних зубах — периодонтитом. Тогда инфекция с верхушек корней зубов попадает в пазухи. Лечат такое заболевание совместно со стоматологом.
Когда делают прокол при синусите
В зависимости от тяжести или длительности течения показано различное лечение синусита, пояснил Липский. Оно может быть только медикаментозное. А при гайморите показана также пункция одной или нескольких верхнечелюстных пазух.
«Пункцию проводит врач-оториноларинголог, возможно, в амбулаторных условиях в поликлинике. Показаниями к пункции является наличие гноя в верхнечелюстных пазухах, неэффективность нескольких дней антибактериальной терапии, наличие лицевой, головной боли. При затяжном течении, при возможных появлениях осложнений необходима госпитализация в ЛОР-стационар», — заключил врач.